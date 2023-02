Piastra a vapore: perché sceglierla e dove comprarla

P er te che hai bisogno di uno strumento efficace per gestire i capelli dopo ogni piega, la piastra a vapore è probabilmente la migliore soluzione. Vediamo perché

Piastre e styler sono gli strumenti di uso quotidiano che ci permettono di risolvere numerose problematiche legate ai capelli. Ci permettono di avere capelli perfettamente lisci e disciplinati oppure onde magnifiche e voluminose nel giro di pochi minuti, garantendo dei look versatili e facili da realizzare.

Laddove qualcuna di noi può tranquillamente farne a meno, ci sono altre che invece non possono rinunciarvi, perché la piastra è uno strumento necessario che aiuta a gestire chiome ribelli senza troppo stress. Tuttavia, se l’uso è costante e perpetrato nel lungo periodo, anche le piastre dotate delle tecnologie più all’avanguardia rischiano di danneggiare i capelli. Purtroppo il calore diretto è un nemico, tanto per le lunghezze che diventano opache quanto (se non di più) per le punte, che risultano vuote e sfibrate. Certo, lo spray termoprotettore è imprescindibile prima di ogni piega, anche se usiamo solo il phon. E prima di passare alla piastra è fondamentale assicurarsi che la chioma sia perfettamente asciutta, così da non rischiare di bruciarla.

Chi usa la piastra classica saltuariamente e con tutte le accortezze necessarie non va incontro a nessun tipo di problematica, ma il discorso è un po’ diverso per chi invece ne ha fatto un passaggio obbligato dopo ogni lavaggio. A questo punto si possono considerare una serie di alternative che però richiedono una manualità diversa e il risultato non è esattamente lo stesso o, per non scendere a compromessi, il passaggio a una piastra a vapore è quello più naturale, senza contare i numerosi benefici che ne comporta l’utilizzo.

I capelli sono più sani

L’impiego del vapore permette un lavoro più delicato sui capelli, riuscendo a domare il crespo senza bisogno di molteplici passaggi e senza bisogno di usare calore diretto. Non solo, il vapore permette una penetrazione migliore dei prodotti che hai applicato e in questo modo i capelli riescono ad assorgere meglio tutti i principi attivi. Per non parlare delle doppie punte, un problema che affligge tutte in diversa misura, ma è più sentito su chi usa spesso la piastra, soprattutto ad alte temperature, ma con quella a vapore sono molto più contenute e si può allungare la frequenza tra una spuntatina e l’altra.

Capelli più sani significa anche capelli più luminosi, perché le squame perfettamente chiuse riflettono meglio la luce. Con la piastra a vapore ne giova anche l’idratazione del capello: se le piastre classiche tendono a far evaporare l’acqua contenuta nel fusto, il vapore aggiunge idratazione, un valore aggiunto soprattutto per chi ha capelli naturalmente grossi e tendenzialmente secchi, che richiedono molti più passaggi con la piastra classica per essere ben domati.

Lo styling non ne risente

Liscio o mosso, tutto quello che puoi creare con la piastra classica può essere fatto anche con la piastra a vapore, senza dover imparare una nuova gestualità, con meno passaggi e quindi minor rischio di danni, ma con una maggior tenuta della piega e un finish glossy.



