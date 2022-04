A nche se le chiome castane abbondano ovunque, il biondo non è mai passato davvero di moda e queste star ne sono la dimostrazione

Da un paio di anni i capelli castani sembrano essersi presi il centro della scena, con le celebs corse dai loro hair stylist con l’intento di sfoggiare chiome brunette calde e seducenti. Tuttavia, il biondo ha sempre un certo fascino e, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, torna ad essere di grande tendenza perché se baciato dal sole è in grado di rendere il viso ancora più luminoso, a patto di scegliere la gradazione giusta per sé.

A ricordarci quanto sia cool anche molte star che non lo hanno mai abbandonato e altre che si sono convertite solo recentemente.

Chiara Ferragni

Il suo colore originale è un biondo scuro leggermente ramato ma da ormai diversi anni l’influencer e imprenditrice digitale più nota del globo sfoggia una chioma di alcuni toni più chiari. Il biondo scelto è un miele chiaro ma non troppo, tridimensionale e ricco di sfumature, adatto praticamente ad ogni tipo di carnagione, che scolpisce i lineamenti delicatamente.

Dua Lipa

La star della musica internazionale si è convertita solo recentemente al biondo, abbandonando la chioma corvina con la quale siamo abituate a vederla. La sua scelta è molto diversa da quella di Chiara Ferragni, visto che si tratta di un biondo chiarissimo e piuttosto uniforme. Solo alcuni centimetri all’attaccatura sono rimasti scuri, generando così un contrasto cromatico super cool, reso ancora più stupefacente da una lunghezza infinita.

Kristen Stewart

Biondo piuttosto chiaro e uniforme anche per l’attrice hollywoodiana, che a differenza di Dua Lipa lo sfoggia su un long bob che, insieme al trucco caratterizzato spesso da smokey eyes nero le conferisce un look estremamente rock. Se sei una ragazza dal carattere deciso che ama comunicare anche attraverso la chioma la propria determinazione, questo è il biondo che fa per te.

Britney Spears

Gli anni Novanta sono tornati e con essi anche le hair ispiration alle quali le star non si sottraggono.

Tra le celebs simbolo di quella decade impossibile non citare Britney Spears, recentemente tornata protagonista sui social network dopo anni non semplici. Lei il biondo non lo ha mai tradito riproponendo oggi come agli esordi, una chioma lunga della nuance calda, addolcita ancora di più dal taglio scalato e una frangia a tendina tornata in auge proprio recentemente. Se cerchi un modo per rendere omaggio agli anni Novanta partendo dai capelli, quelli di Britney sono l’opzione ideale da tenere seriamente in considerazione.