Nineties vibes: le hair gems di Elettra Lamborghini sono (ancora) un trend da copiare

V oglia di cambiare acconciatura regalandole fascino e luminosità? Ecco la soluzione giusta, le hair gems sfoggiate da Elettra Lamborghini, un accessorio super cool per capelli da vera icona di stile

Se è vero che le mode, un po’ come i grandi amori, fanno giri immensi e poi ritornano, è davvero il caso di dire che le hair gems ci stanno facendo innamorare di nuovo. E lo sa bene la nota influencer, cantante e conduttrice Elettra Lamborghini, che nel suo ultimo post su Instagram ha sfoggiato un’acconciatura in perfetto stile nineties vibes. Mostrandosi con delle semplici ma bellissime hair gems sapientemente distribuite su tutta la chioma. E che a giudicare dai like dei suoi follower è piaciuto moltissimo.

Una tendenza degli anni ’90 che è tornata in vetta tra i must have delle celeb e non solo. E che rende i capelli di chi le voglia provare, un concentrato di fascino, luminosità e glam tutto da copiare. Un accessorio super femminile e facile da applicare, per una hairlook da copertina e pieno di luce ma con il minimo sforzo.

Se anche tu vuoi provare a impreziosire la tua chioma con delle hair gems come quelle di Elettra Lamborghini, quindi, non ti resta che seguire pochi e semplici passaggi per un’acconciatura da capogiro.

Per prima cosa dovrai procurarti delle hair gems. Ovvero dei piccoli strass o gemme dei colori che più ti piacciono, che si applicano direttamente sui capelli tramite dei tool a pressione, come delle clips. Per metterli correttamente, infatti, ti servirà un’ apposita macchinetta che “spara” questi piccoli glitter sui capelli, fissandoli a pressione (ma puoi provare anche solo con della colla apposita e dei brillantini).

L’Hair Gem Stamper o blinger, così si chiama, funziona come una sorta di pinza o pistola ,che permette di “stampare” degli strass sulle lunghezze della chioma. E che vengono attaccati all’acconciatura stessa ogni volta che si preme il tasto. Permettendoti di indossarne nelle quantità che più preferisci. Applicando le tue hair gems, una ad una, direttamente sulle ciocche della tua chioma, lunga o corta che sia.

Dei veri bijoux per i capelli, da indossare per impreziosire un look più casual o per rendere ancora più scintillante un outfit già ricercato ed elegante. Sia che tu voglia optare per un’acconciatura raccolta, magari con un romantico chignon o con una bella treccia laterale, o lasciando la chioma sciolta.

Ma sempre sfoggiando le tue hair gems e donando ai tuoi capelli un fascino e un effetto shine assolutamente strepitoso. Un accessorio che vale la pena di provare, garantendo ai tuoi capelli tutta la bellezza e la ricercatezza che si merita. Per una hair look luccicante e che sarà impossibile non notare.