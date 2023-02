Quale lunghezza di capelli ti si addice di più? Scoprilo con la regola dei 5,5 cm

E cco la regola per capire quale taglio ti si addice di più

Tagliare o non tagliare i capelli? È l'eterno dilemma tricologico che affligge tutti almeno una volta nella vita.

Andare dal parrucchiere e ripiegare su uno taglio di capelli “sicuro” o scegliere un look completamente diverso e fuori dalla tua comfort zone?

Spesso in periodi stressanti o non particolarmente felici, avverti il desiderio di un cambiamento, che il più delle volte si concretizza proprio con un drastico taglio di capelli.

Perchè succede?

Questo accade perchè dietro ogni rinnovamento si cela nuova energia positiva: c’è la volontà di lasciarsi alle spalle un capitolo ormai chiuso della propria vita, osare e soprattutto apparire diversa.

Quante volte cambiamo taglio di capelli nel corso della vita?

L'Hair Stylist Andrew Colling ha condotto un'indagine su 3.000 donne, è emerso che nel corso della nostra vita cambiamo taglio di capelli in media 104 volte e minimo 3 volte colore. La spiegazione è presto detta: siamo in continua evoluzione, non solo fisica ma anche mentale.

Cambiare taglio di capelli può tuttavia farti sentire insicura o dubbiosa. È normale, non sai cosa aspettarti ed hai paura di rimpiangere il tuo look precedente.

Vederti con la solita acconciatura ti rende più tranquilla, ma a lungo andare la curiosità di vederti diversa torna a fare capolino.

Scopri la regola dei 5.5 cm

Tranquilla, se la matematica e la geometria non sono la tua vocazione, puoi star serena: non serve un ripasso delle formule algebriche, e non c'è nemmeno bisogno di andare dal parrucchiere. Secondo gli esperti di John Frieda, la lunghezza perfetta dei capelli dipende dall'angolo della mascella. La formula utilizza un rapporto che considera la lunghezza tra il mento e il lobo dell'orecchio per stabilire se a valorizzarci sono più i capelli lunghi o corti. Se la distanza misurata è inferiore a 5,5 cm, potresti stare meglio con un taglio Pixie o un Bob. Se è superiore a 5,5 cm, i capelli lunghi sono (teoricamente) più adatti a te. Puoi scoprirlo facilmente a casa. Tutto ciò di cui hai bisogno è un righello, una matita e uno specchio.

Come applicare la regola dei 5,5 cm?

Per prima cosa, posizionati davanti ad uno specchio

Prendi la matita e posizionala orizzontalmente sotto il mento

Posiziona il righello ad angolo retto rispetto alla matita e spingilo all'altezza del lobo

Misura la distanza dal lobo dell'orecchio al mento verticalmente verso il basso.

Controlla il risultato!



Naturalmente, lo stile personale entra in gioco: non lascare che una formula matematica ostacoli il tuo gusto estetico.

I capelli parlano per te, dicono molto della tua personalità, di come ti senti fisicamente ma anche del tuo stile di vita.

Inoltre, è importante ricordare che la forma del viso o la struttura dei capelli giocano un ruolo importante nel determinare il taglio di capelli più adatto a te. Pertanto, parla con il tuo Hair Stylist di fiducia e studiate insieme una soluzione che ti valorizzi e che si adatti al tuo life style.