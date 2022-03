Tocchi di luce e ispirazione y2k aesthetic: i capelli di Hailey Bieber fanno decisamente scuola

E cco il vero trend da imitare della nuova primavera: lo stile e i capelli di Hailey Bieber, per regalarvi un tocco di luce e un look in chiave y2k aesthetic tutto da copiare

Tempo di primavera, tempo di cambiare il vostro look. E i capelli di Hailey Bieber, lunghi scalati e con leggerissime meches bionde sono davvero il taglio giusto per non stravolgere troppo la chioma, ma donandole un tocco di luce unica e super di tendenza. Il tutto accompagnato da un outfit a dir poco favoloso! E che prende ispirazione dallo stile più cool e amato dalla Gen-Z, e che sta letteralmente impazzando tra le celeb, l’y2k aesthetic.

Una combo da cui trarre la massima ispirazione, per essere sempre al top e per sfoggiare un total look che sarà impossibile non amare e non ammirare. E che oltretutto è semplicissimo da fare! Esattamente come ci mostra Hailey Bieber, una delle it girl più seguite e imitate sui social e non solo.

Un taglio medio lungo, leggermente scalato. Semplice ma sempre di grande effetto. Nella tonalità calda del castano con sfumature cioccolato e impreziosito da leggerissime meches sulla parte frontale della chioma. Che vanno a incorniciare il viso della modella, illuminandone l’incarnato e regalandole quel tocco di luce in più che tanto ci piace. E che ricorda l’effetto schiaritura (anche se molto meno marcato) che impazzava all’inizio degli anni 2000. Giusto per ricordarvi di cosa parliamo, avete presente la chioma di Geri Halliwell delle Spice Girl?

E che di fatto rendono i capelli di Hailey Bieber il must have in tema di acconciature a cui non possiamo davvero rinunciare. Ma non è tutto. Perché la sempre al top Hailey non si ferma di certo qui. E cavalcano l’onda del ritorno in voga del look y2k in chiave aesthetic, si mostra sfoggiando una micro maglia (che insieme ai micro cardigan è uno dei pezzi iconici dell’y2k style) e pantaloni larghi a vita bassa. Lasciando la pancia rigorosamente scoperta.

Un trend che sta davvero impazzando tra le celeb e influencer di tutto il mondo. Infine, per completare questo look già super di tendenza non poteva mancare il bucket hat ovvero il cappello alla pescatora versione invernale che tanto abbiamo indossato e amato durante questi mesi.

Insomma, c’è poco da dire, i capelli di Hailey Bieber uniti al suo stile inconfondibile e al suo charme innato fanno davvero scuola. Impossibili da non imitare e sfoggiare in queste giornate di quasi primavera. Per iniziare la nuova stagione con il piede giusto e con un look trendy e luminoso, che vi farà essere le vere protagoniste in ogni occasione. Dall’acconciatura all’outfit.