L 'hairstyle perfetto per l'autunno è la low ponytail di Kendall Jenner, da provare subito!

L’acconciatura perfetta per l’autunno? Ce la propone Kendall Jenner che – da vera trend setter – svela su Instagram l’hairstyle che sfoggeremo tutte: la low ponytail. Ideale per l’ufficio, glam per un aperitivo con le amiche o un impegno dopo il lavoro, si adatta a tutte le occasioni ed è facilissima da realizzare.

Pratica e veloce da creare, la low ponytail è elegantissima e glam, in più è cool con qualsiasi tipo di capello (e lunghezza). Si tratta inoltre di un’acconciatura che può salvarti letteralmente la vita in quelle giornate in cui non hai tempo di fare lo shampoo, ma vorresti avere la chioma in ordine.

Come realizzarla? Prima di tutto prepara i capelli utilizzando i prodotti giusti. In particolare scegli un balsamo lisciante e districante che ti consentirà di disciplinare la chioma e renderla super liscia. Poi dividi i capelli con un pettine, realizzando una riga centrale come quella di Kendall Jenner. Spazzola la chioma, partendo prima dalla nuca e scendendo verso il basso, infine raccogli i capelli e fissa la tua low ponytail, fermando con l’elastico le ciocche.

Dopo aver sperimentato il tutorial base per creare la coda bassa divertiti ad aggiungere dettagli e creare tante versioni differenti di questa acconciatura. Se vuoi rendere ancora più ricercato il look usa una ciocca per nascondere l’elastico e fissala con una forcina affinché risulti invisibile. Per rendere ancora più cool ed elegante l’hairstyle fai come le celeb: punta su un effetto sleek! L’ideale per un appuntamento importante. Per realizzare un liscio very good punta su prodotti lucidanti e con un effetto glow, pettinando la chioma con estrema cura.

Desideri un look sbarazzino? Allora lascia dei ciuffi frontali sciolti: regaleranno all’hairstyle le giuste vibes anni Novanta e ti aiuteranno ad addolcire i lineamenti del viso. Non dimenticare poi gli accessori, come le clips o le perline, ma anche cerchietti o fasce per rendere davvero unico il tuo hairstyle. Infine scegliere l’elastico giusto è essenziale! Opta per un modello a uncino, ideale per trattenere la coda senza creare alcun tipo di tensione, ma rendendo il tutto perfetto e impeccabile.

Il consiglio in più? Sfrutta la tecnica della low ponytail per ideare altri hairstyle. Ad esempio potresti raccogliere la coda per dare vita a uno chignon raffinato oppure realizzare una treccia praticissima con elastici particolari e fantasiosi che possano esprimere la tua personalità al massimo.