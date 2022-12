Un po’ gothic, un po’ anni Novanta: che ispirazione l’acconciatura di Camila Cabello

U n'acconciatura dai tratti gotici ma che arriva direttamente dagli hairlook anni '90. Camila Cabello è davvero una creatrice di tendenze cool e a noi non resta che imitarle

Non c’è che dire, lo stile gotic ci sta davvero conquistando tutte. E a quanto pare ha fatto breccia anche nel cuore della cantante Camila Cabello, che in fatto di tendenze se ne intende davvero e che, proprio sul suo profilo Instagram, ha sfoggiato un look e un’acconciatura da lasciare letteralmente senza parole, se non una sola: stupenda.

Un look a diretta ispirazione anni ’90, che mixa il mood collegiale alla Britney Spears nel video indimenticabile di “baby one more time”, con uno stile più dark, gotico, quasi punk, decisamente alla Mercoledì Addams. Il tutto impreziosito da un hairlook davvero unico, semplice ma di grande effetto e che si sposa alla perfezione con lo stile proposto dalla cantante. Un’acconciatura romantica ma allo stesso tempo sbarazzina ma che mixata alle tonalità scure dell’outfit diventa un concentrato di seduzione che è bene imitare subito per aggiudicarsi uno stile che sarà impossibile non notare.

Una pettinatura semplice da realizzare ma di sicuro effetto. E che, di fatto, non è altro che una mezza coda alta, con tanto di lunghezze lasciate morbide a ricadere sulla spalle (e che si può modificare anche optando per una coda alta e molto aperta). Il tutto lasciando libere delle ciocche sul davanti o, come nel caso della bella Camila Cabello, la sua frangia a tendina. Perfetta per incorniciare il volto in modo morbido, quasi distratto e creare un allure super affascinante e dall’alto tasso di seduzione.

Un hair look che dà il massimo di sé sulle chiome medio lunghe. Ma che si può provare a realizzare anche sui caschetti o sui capelli più corti. E che in ogni caso saprà stupirvi non appena l’avrete realizzata. Soprattutto se deciderete di abbinarla a un trucco con effetto dark, puntando sul magnetismo dello sguardo e sullo stile gotico dell’outfit. Per un risultato a cui non saprete più rinunciare e che diventerà il vostro mood di questo inverno alle porte.