Glazed Hair: l’ultima tendenza per avere capelli luminosi e morbidi

I ncantesimi di luce che regalano morbidezza e vigore ai capelli, è questo l'ultimo trend per l'haircare

Potremmo definirla a tutti gli effetti una delle tendenze beauty più longeva e ricca di varianti.

L'effetto "glassato" ne ha fatta di strada negli ultimi mesi: a lanciarlo è stata Hailey Bieber con la sua "glazed skin", passata in men che non si dica dalla pelle alle mani, con la sua manicure, dalle unghie cromatiche e dal finish luminoso.

Per l'estate? La tendenza si sposta sulla chioma, con capelli morbidi e radiosi che sembrano imitare la luce dei raggi del sole.

Glazed hair: bye bye capelli opachi

Se hai sempre lottato con capelli opachi e crespi, sappi che c'è finalmente una soluzione!

I trattamenti per capelli, come gloss ed il recente hair glazed, sono ottimi per dare una spinta in più all'idratazione, al colore e al benessere dei capelli. Questi servizi professionali possono migliorare l'aspetto, la sensazione e la consistenza dei capelli già dopo un solo appuntamento dal tuo parrucchiere , aggiungendo lucentezza e colore alla chioma.

Hair gloss o hair glazed? Ecco le differenze

All’apparenza possono sembrare il medesimo trattamento ma con un nome diverso, nella realtà invece, sono molto diversi fra loro.

Con il termine "Hair gloss" gli esperti intendono una tecnica di colorazione semi-permanente che si esegue solo ed esclusivamente in salone. Viene utilizzata principalmente per correggere una tinta non perfettamente riuscita oppure per rinfrescare il colore.

L’hair colorist si avvale di una miscela a base di pigmenti ed ammoniaca per tonalizzare i capelli e renderli più luminosi. Queste sostanze sono necessarie per aiutare la formula a penetrare attraverso le cuticole dei capelli e dare l’effetto glossato alla tua chioma.

L’hair glazed invece, è un vero e proprio top coat per i capelli e funziona senza ammoniaca e perossido di idrogeno.

Dopo aver bagnato i capelli viene applicato il trattamento su tutta la chioma e lasciato in posa. Restando per un periodo medio/lungo sui capelli bagnati, il trattamento aggiunge un booster di idratazione e lucentezza, attenuando allo stesso tempo l'effetto crespo.

Quando i capelli hanno finito di assorbire il prodotto, si risciacqua per ottenere risultati immediatamente visibili. Luce e morbidezza allo stato puro! Non solo i capelli risulteranno più sani, ma il trattamento esalterà il vostro colore naturale

Quanto dura l’effetto?

Essendo una formula estremamente delicata, i trattamenti glazed non sono in grado di penetrare nel fusto del capello e, di conseguenza, hanno una durata limitata. In genere, durano da una a due settimane, a seconda del numero di volte in cui lavi i capelli.

Una tendenza adatta a tutti i tipi di capelli

L'effetto glassato conferisce alla chioma un aspetto sano e radioso. I capelli sembreranno più lucidi e pieni di vita. Una delle cose migliori di questo nuovo trend è che può adattarsi a ogni tipo di capello: dai ricci ai lisci, dai corti ai lunghi. Mantenere questo look non richiede particolari cure o trattamenti complicati. Basterà seguire una routine regolare per idratare adeguatamente i capelli ed evitare l'uso frequente della piastra o dell'asciugacapelli ad alta temperatura.