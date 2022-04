G igi Hadid cambia look e punta su un biondo platino strepitoso che ci ha già stregato

Gigi Hadid torna al biondo platino e ci regala il cambio look di cui avevamo bisogno. La top model ha optato per una decolorazione decisamente drammatica che le sta a meraviglia. I cambiamenti radicali d’altronde per lei non sono una novità.

Qualche tempo fa la modella aveva scelto il rosso per salire sulla passerella, poi era passata al dirty blonde e infine aveva puntato su sfumature calde fra il castano e il biondo dorato. Il nuovo blonde è un inno alla primavera e il modo perfetto per accogliere la nuova stagione.

Il biondo platino d’altronde è fra i trend della primavera-estate 2022. Sta bene a chi ha un incarnato freddo, dunque a chi parte da una chioma biondo cenere oppure a chi ha carnagione olivastra. Si abbina alla perfezione a occhi azzurri o grigi.

Il segreto di Gigi Hadid per avere capelli biondo platino perfetti? Una cura quasi maniacale della chioma. Questo colore infatti si ottiene con una decolorazione dunque richiede l’utilizzo di prodotti idratanti. Attenzione massima, ovviamente, va riservata al processo di schiaritura. Ad effettuarlo dovrà essere un professionista preparato e serio, dopo aver realizzato una consulenza sullo stato della chioma.

Il make up di Gigi Hadid poi è un esempio del trucco ideale per i capelli biondo latino. I toni naturali come il grigio sabbia o il beige rosato, sono splendidi. Da applicare sia sulla palpebra superiore che nella rima cigliare inferiore, per riuscire a incorniciare al meglio l’occhio. Pure le sopracciglia non devono essere particolarmente scure, mentre le labbra andrebbero accese con tonalità rosate e nude.

Come scegliere il biondo giusto? Molte top model, come Gigi Hadid, si affidano all’armocromia. Ad esempio il biondo nocciola sta bene sia con incarnati caldi che freddi. Si abbina a occhi nocciola, verdi o scuri. Si tratta di un biondo morbido, super femminile, che ringiovanisce e illumina. Il biondo miele è una tonalità neutra che si armonizza con occhi scuri, ma anche chiari. Il colore è sofisticato ed elegante, perfetto ad ogni età. Il biondo caramello – che va verso il castano - è ottimo per chi ha un incarnato caldo. Non a caso viene scelto spesso dalle persone che fanno parte della stagione dell’autunno. Si armonizza con occhi profondi e scuri, sia nocciola che verde o castano.