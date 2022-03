Biondo caramello: a chi sta bene la nuance più dolce di stagione

I l biondo caramello saprà conquistarti con le sue sfumature avvolgenti, ricche e luminosissime. Scopri a chi sta bene, come si indossa e tutte le ispirazioni da copiare!

Sogni una chioma biondo caramello? Sei in buona compagnia. La primavera, infatti, è finalmente arrivata, e le giornate non sono l’unica cosa ad iniziare a scaldarsi. Anche le chiome si illuminano di riflessi dorati, e prendono forma e dimensione grazie a giochi di colore multi sfaccettati. Questa stagione vuoi puntare sul biondo caramello, ma non sai da dove iniziare? Per prima cosa scopri se è il tipo di biondo che fa per te.

Biondo caramello: a chi sta bene

Il biondo caramello è una tonalità di biondo medio-scuro, che si avvicina molto al castano chiaro. Si tratta di un tipo di colore di capelli decisamente caldo, in grado di scaldare e illuminare l’incarnato. Per questo si consiglia a chi ha un sottotono giallo o appartiene alla stagione Autunno in Armocromia. Sta benissimo a chi ha gli occhi marroni, nocciola o verdi, e dona ai volti particolarmente mediterranei, morbidi e femminili. Se ti abbronzi facilmente, e hai un colorito dorato o ambrato tutto l’anno, questo è il biondo che fa per te!

Biondo caramello: si se la base è bionda o castana

Il biondo caramello può essere ricreato in salone a partire da capelli di ogni colore. Tuttavia, è un tipo di biondo che ci sentiamo di consigliare a chi è naturalmente castana: le radici naturalmente più scure conferiranno al look un risultato uniforme e naturale. Il biondo caramello inoltre è il colore giusto sia per chi vuole schiarire un po’ i capelli senza danneggiarli con decolorazioni troppo aggressive, sia per chi desidera intensificare un biondo naturale.

Biondo caramello: perché sceglierlo

In generale, il biondo caramello è un colore di capelli che porta con sé un grande numero di vantaggi. Le sue sfumature luminose donano volume e movimento ai capelli, e valorizzano qualsiasi taglio e acconciatura. Il colore caldo inoltre illumina lo sguardo e ringiovanisce chi lo indossa.

Pronta a passare al colore più caldo e goloso che ci sia? Ecco alcuni dei nostri look preferiti con capelli biondo caramello. Pronta a screenshottare? Destinazione, hair stylist!

Prova il biondo caramello su base castana!

Il biondo caramello è il colore giusto se hai voglia di illuminare e schiarire i capelli a partire da un colore di base castano chiaro. L'effetto sarà naturalissimo!

Schiariture caramello per illuminare un biondo naturale

Se invece hai i capelli naturalmente biondi, dei riflessi caramello sono l'ideale per scaldare il colore di base e aggiungere riflessi tridimensionali.

Total look caramello ed è subito estate!

Un chioma interamente biondo caramello fa subito estate! Questo colore infatti è in grado di regalare un look baciata dal sole, scaldando l'incarnato e valorizzando la prima abbronzatura.