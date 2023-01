C amila Mendes e Lili Reinhart ci svelano gli hairstyle di Riverdale, svelando due tendenze da copiare subito!

Onde morbide, raccolti e frangia: Camila Mendes e Lili Reinhart ci regalano uno sguardo alla prossima stagione di Riverdale, svelandoci quali saranno le vibes della serie tv in fatto di beauty look. Le nuove puntate dello show stanno per arrivare e promettono non solo colpi di scena, misteri e amori, ma anche trend indimenticabili.

A partire dalla frangia di Cami Mendes che ci porta indietro nel tempo con un hair style che omaggia e pin up. La sua bang arrotolata è semplicemente deliziosa e perfetta per esaltare il bob alla Dita von Teese. Glamour e fresca, la frangia retrò è l’ideale per regalare corpo e volume alla chioma, soprattutto se reinterpretata con un pizzico di modernità.

La bang di Cami Mendes infatti si fonde alla perfezione con la chioma, grazie a bordi definiti e a una tinta black da vera dark lady. Il segreto per un hairstyle come il suo? Prendersi cura dei capelli, puntando sull’idratazione grazie a una maschera intensiva che andrebbe fatta almeno una volta a settimana.

E se Camila Mendes ci insegna a sfoggiare la frangia da pin up, Lili Reinhart ci rivela che le onde sono perfette non solo con i capelli lunghi, ma anche con un taglio corto! Nella nuova stagione di Riverdale infatti il suo personaggio, Betty, abbandonerà la sua classica coda di cavallo per puntare su uno short bob very chic. Le beach waves d’altronde sono di tendenza non solo d’estate – complici il mare e la salsedine –, si adattano invece a tutte le stagioni.

Le onde larghe, d’altronde, consentono di avere uno styling impeccabile e super naturale, regalando un aspetto naturale e al tempo stesso chic, senza la necessità di continui ritocchi. Sono semplici da gestire e il risultato con un taglio corto è decisamente eccezionale! Come copiare l’hairstyle di Lili Reinhart? Per farlo ti basterà una piastra, fondamentale per ideare le onde sulla chioma. Arrotola le ciocche di capelli intorno alla piastra e realizza il tuo styling. Per un risultato top scegli sezioni di capelli grandi, dividendo la chioma in quattro. Infine fissa tutto con la lacca e goditi la tua acconciatura glamour, abbinandola a un make up naturale come quello dell’attrice.