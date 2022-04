C orta e asimmetrica, la nuova frangia di Giorgia Soleri è una bomba sulla quale fare seriamente un pensierino in vista del prossimo appuntamento dal parrucchiere

Il più delle volte il trend della frangia inizia ad imporsi dalla stagione autunnale in poi perché ad accompagnarlo è l’idea che la gestione sia leggermente complessa e non adatta all’estate. Il 2022 però ci sta abituando a grandi sconvolgimenti beauty e tra questi c’è la frangia come assoluta Regina della stagione primaverile in corso e, siamo pronte a scommetterci, dell’estate che ci aspetta tra pochi mesi.

Le versioni nelle quali la si può sfoggiare sono pressoché infinite ma il colpo di fulmine degli ultimi giorni ce lo ha regalato Giorgia Soleri, sfoggiando un haircut sbarazzino e assolutamente iconico.

La frangetta di Giorgia Soleri

Il beauty look solito della modella e attivista Giorgia Soleri è ricco di particolari originali che ce la fanno amare tantissimo, a partire dai capelli: un caschetto corvino super strong, esaltato magnificamente dal trucco che non prescinde quasi mai da un eyeliner steso con effetto cat eye e da un rossetto rosso fuoco che le conferiscono un’immagine da pin up resa ancora più stupefacente dalla frangetta corta.

Solitamente Giorgia la porta pari ed estremamente curata ma dopo la sua ultima visita dal parrucchiere ha deciso di movimentarla un po’, cambiandola leggermente.

Come ammesso da lei stessa con un post su Instagram, il risultato al quale ambiva era di avere una frangia che sembrasse non realizzata da un professionista ma da lei stessa a casa.

Un desiderio che se all’apparenza può sembrare bizzarro, nella realizzazione pratica si è rivelato una vera bomba. La frangia sfoggiata adesso da Giorgia, infatti, è frastagliata e caratterizzata da ciocche di diversa lunghezza che le conferiscono un look fresco e gioioso, perfetto per esaltare i suoi occhi e dare risalto a una vitalità travolgente.

Anche la lunghezza è super azzeccata, perché fermandosi a diversi centimetri dalle sopracciglia rende il viso molto più arioso e, di conseguenza, luminoso.

Inoltre la gestione di questo taglio è estremamente semplice perché facendo dell’asimmetria il suo punto di forza la piega risulta quanto meno superflua.

Prima di lei fu Amelie

Giorgia non è la prima ragazza dalla frangia asimmetrica alla quale ispirarsi. La musa di tutte coloro che amano questo tipo di hair cut è infatti Amelie Poulain interpretata da Audrey Tautou nel celebre film che ha fatto sognare generazioni di ragazze. La sua frangia, così come quella di Giorgia Soleri, è perfetta per le ragazze sognatrici ma allo stesso tempo concrete e battagliere, che amano sperimentare.