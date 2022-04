La frangia alla francese è la tendenza che tutte adorano, da imitare subito

L a tendenza del momento? La frangia alla francese! Il must super chic che tutti adorano (star comprese)

Leggermente spettinata e ovviamente chic: è la frangia alla francese, l’ultima tendenza in fatto di hairstyle che tutte adorano. Un modo per cambiare look in modo semplice e veloce, seguendo l’esempio delle parigine, per affrontare l’estate con sprint e con quel tocco di glamour che non guasta mai.

Il segreto di questa frangia è molto semplice: è aperta e un po’ spettinata, in stile anni Settanta, a metà fra il cuffo e la bangs. Perfetta da abbinare a un make up nude, ma anche a un beauty look raffinatissimo, è la pettinatura più cool del momento. La bangs alla francese d’altronde è un must fra le celebrity che l’hanno sfoggiata (e continuano a sfoggiarla) con orgoglio. Da Dakota Johnson a Phoebe Dynevor, star di Bridgerton.

Il trend retrò è nato sui social, in particolare su TikTok, dove tantissime ragazze si sono divertite a tagliarsi da sole la frangia. Poco dopo la tendenza ha contagiato le star di Hollywood ed è esplosa ovunque. Lo stile delle francesi, shabby chic e sbarazzino, d’altronde piace parecchio. I loro hairstyle non sono mai super strutturati, ma con effetto undone. Via la spazzola, per districare e domare la chioma usano le dita e i prodotti giusti, ovviamente sempre seguendo regole precise.

Il risultato? Tres chic! Per ottenerlo basta imitare le ragazze francesi. Prima di tutto più la chioma è lunga più i lati della frangia devono arrivare alle guance, creando così un arco che incornicia il viso. Lo stile si crea facilmente, ma è importante prendersi cura della frangia, spuntandola regolarmente per evitare l’effetto trasandato.

Se hai i capelli sottili per inspessirli potresti scurirli leggermente, riducendo in questo modo il contrasto fra le lunghezze e la frangia. Asciuga sempre la tua bangs: non serve stirarla con la piastra, basterà il phon, posizionato sempre perpendicolare per non schiacciare le radici.

La fase dello styling è fondamentale quando si parla di frangia alla francese. Utilizza una mousse per regalare consistenza alla chioma, soprattutto se è liscia. Puoi sfruttare pure il potere di un siero lucidante, da passare sulle punte in caso di capelli crespi.

Infine sbizzarrisciti con gli hairstyles. Puoi abbinare la frangetta alla francese a una coda media oppure a un raccolto morbido. Sta benissimo con un wavy bob, con il lob oppure con i capelli lunghi.