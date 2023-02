Evergreen ed elegantissimo: Chiara Ferragni ci fa amare (di nuovo) il caschetto

S emplice, lineare ma assolutamente chic e di carattere. Il nuovo taglio di Chiara Ferragni è un inno al sentirsi bene con se stesse, un caschetto super cool e che, ancora una volta, detta la tendenza per gli hairlook della prossima primavera/estate

Non serviva il Festival di Sanremo per incoronare Chiara Ferragni regina di stile e di tendenze. Ma quando l’abbiamo vista scendere dalle scale più famose delle televisione italiana con quel caschetto mosso a dir poco eccezionale è stato subito chiaro che, ancora una volta, l’hairlook scelto da Chiara sarà il nuovo trend per la prossima stagione primavera-estate.

Un taglio che non passa mai di moda, un evergreen. Ma che è capace di rinnovarsi sempre con nuovi dettagli, sfumature, movimenti e che sa regalare a ogni donna un fascino senza fine e un’eleganza impareggiabile. E che nel caso dell’influencer e imprenditrice italiana ha davvero dato il meglio di sé, donandole uno charme e un aspetto super sofisticato, elegantissimo, quasi d’altri tempi e subito da imitare.

Un’acconciatura che, anche a detta della stessa Chiara Ferragni, è quella che la fa sentire se stessa al cento per cento. E diciamolo pure, non ci sentiamo davvero di contraddirla. Dopo tutto con questo taglio è quasi impossibile dire qualcosa perché le dona un aspetto che lascia davvero senza fiato.

Un taglio a caschetto lungo, un blunt long bob. Che ricade tra il mento e le spalle e che non presenta scalature o sfilature. Ma che resta ben dritto, pari, lineare e uniforme. Il risultato? Beh, non basta di certo una parola per definirlo. Perché il caschetto di Chiara Ferragni è un mix perfetto di eleganza e raffinatezza. Ma anche di libertà e di un po’ di quel sano spirito sbarazzino che caratterizza l’influencer e il mood delle sue foto su Instagram.

Un hairlook che le sta benissimo e che valorizza a pieno i suoi lineamenti delicati. Perfetto da sfoggiare in ogni occasione, sia lasciando la chioma sciolta che optando per un bel raccolto. E che siamo certe starà benissimo anche a voi se vorrete provare questo caschetto super di tendenza e sentirvi delle vere prime donne in ogni momento della giornata.