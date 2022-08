Elegante e quasi fantasy: con la treccia 3 strand i tuoi capelli diventano wow

C hioma super elegante, romantica e dallo stile fantasy? Prova la treccia 3 strand e divertiti a ricrearla in tante versioni diverse e sempre bellissime

Un’acconciatura unica, sempre di moda, delicata e che richiama romanticismo, fascino e magia. La treccia 3 strand o a tre fili è un classico che non tramonta mai. Ma che anzi si rinnova in tantissime versioni diverse, una più bella dell’altra e tutte in grado di impreziosire la chioma con assoluta semplicità e con una carica di eleganza difficili da eguagliare.

Un modo assolutamente unico per acconciare i capelli in poco tempo ma con un effetto a dir poco eccezionale. Che regala al tuo stile quel tocco in più e che si adatta a ogni tipologia di outfit. Perché la treccia tre strand va benissimo per un’occasione elegante, con un look casual, per chi ha l’animo selvaggio e anche per chi desidera tenere in ordine i propri capelli ogni giorno in modo semplice e senza rinunciare a un hair look assolutamente affascinante.

E che è possibile ricreare in tante versioni e acconciature diverse. Dalla classica treccia 3 strand unica e centrale a quella laterale, da quella alla francese a quella da lattaia. Raccogliendo l’intera chioma o solo una parte, lasciando libere delle ciocche a incorniciare il viso e aggiungendo dolcezza e fascino al tuo look. Insomma, le versioni da provare per realizzare la tua treccia 3 strand sono tantissime. Basta conoscere la tecnica di base e modificarla a seconda dello stile che si vuole ricreare.

Per eseguire una treccia 3 strand a regola d’arte, infatti, dovrai dividere la chioma in tre ciocche, quella di destra dovrai farla passa sopra quella di mezzo, quella di sinistra ancora sopra a quella di mezzo e quella di destra di nuovo sopra a quella centrale e così via, fino a raggiungere la fine della chioma.

Ora che sai come si realizza nulla ti impedisce di provarla in tutte le versioni esistenti. Impreziosendola con dettagli di pura bellezza, come fiori, strass, mollettine o anche un foulard. Non c’è limite alla creatività. Ottenendo sempre un risultato super elegante, dai tratti fantasy e che richiamano magiche atmosfere. E che solo con una treccia 3 strand è possibile avere e sfoggiare in tutta la sua bellezza.