Come schiarire i capelli castani tinti, in modo naturale e a casa

R isciacqui con la birra, shampoo alla camomilla e bleaching: qual è il metodo migliore per schiarire i capelli castani? Ecco cosa dice l’hairstylist.

I capelli castani sono belli, anzi bellissimi, ma non neghiamo che un tocco di luce sia in grado di dargli una marcia in più. E di questo ne siamo consapevoli fin già da ragazzine mentre chiediamo alle nostre mamme di comprarci uno shampoo alla camomilla per schiarire i capelli in modo naturale. C’è chi lo ammette e c’è chi mente.

Una volta cresciute, con un po’ più di libertà (e di budget) di scelta, siamo ancora alla ricerca del metodo migliore per schiarire i capelli castani. Nel frattempo può essere successo di tutto, come aver sperimentato ogni colore dell’arcobaleno prima di tornare alle origini, o magari abbiamo accantonato l’idea per un po’ fin quasi ad essercene dimenticate o aver imparato a sfruttare l’azione di sole e mare per avere il vero effetto di schiaritura naturale.

Per chi invece è meno avvezza o davvero per la prima volta vuole capire come fare per schiarire i capelli castani, eccoci qui ad analizzare ogni opzione possibile.

Come schiarire i capelli castano scuro naturalmente

Per prima cosa bisogna fare una distinzione fondamentale tra capelli castano scuro tinti e capelli castano scuro naturali. Per schiarire i capelli castano scuro tinti “l’unico modo è tramite decolorazione, quindi attraverso l’uso di ossigeno a 20 o 30 volumi a seconda di quanto si vuole schiarire. Ovviamente se una persona è castana scura non vorrà diventare biondissima e tantomeno in una sola seduta, anche perché il risultato è sempre un po’ fake e si vede”, spiega Mattia Bonacina, hairstylist e art director di Smalto Milano. “Quello che consiglio è sempre di schiarire almeno di un tono o di mezzo tono sopra al risultato che si vuole ottenere e poi usare un tonalizzante e in questo modo si evita che escano i sottotoni rossicci o arancioni tipici della tinta castana. partendo da un castano 4 o 5 si può arrivare a un 7, che è un biondo medio”.

Schiarire i capelli castano scuro naturalmente è praticamente impossibile, non importa quanti lavaggi con aceto, birra o shampoo alla camomilla vogliamo fare. E al massimo potresti ottenere qualche riflesso, ma nulla di sbalorditivo. “Per schiarire i capelli castano scuro naturali, che sono molto più facili da schiarire, si può fare la schiaritura ad olio, usando ossigeno a 6 volumi se si vuole lo stesso effetto post mare arrivando fino a 10-13 volumi - che come schiaritura equivale a due mesi di mare - e al massimo mi spingo a un 20 volumi più tonalizzante così da avere sempre un effetto naturale”, dice Bonacina.

Come schiarire i capelli da castano scuro a castano chiaro senza decolorazione

Se il tuo desiderio è schiarire i capelli di un tono senza decolorarli, allora stai per ricevere una brutta notizia. “Non si può scolorire i capelli castano scuro senza decolorazione”, conferma l’hairstylist.

Si trovano spesso in giro suggerimenti su come schiarire i capelli a casa facendo i risciacqui con aceto (ottimi per renderli luminosi però), birra o gli shampoo alla camomilla. “Non crediate che lo shampoo alla camomilla sia un metodo per schiarire i capelli in modo naturale. Tutti gli shampoo alla camomilla contengono una percentuale di ossigeno e non è la camomilla che ti fa schiarire i capelli. Oltretutto lo shampoo alla camomilla non va assolutamente mai usato sui capelli castani colorati, perché fa solo danni alla tinta che diventa arancione. Usare lo shampoo alla camomilla equivale al vecchio decapaggio che si faceva dal parrucchiere per schiarire di un tono/ un tono e mezzo senza dover usare la decolorazione”.

Anche gli impacchi con la birra non funzionano “a meno che non ci sia l’azione del sole che aiuta la fermentazione. Lo stesso vale per l’azione di sole e sale quando si è al mare, perché il sale è abrasivo”.

Come schiarire i capelli senza rovinarli

Ti ricordi quando Kim Kardashian da nera è diventata platino dicendo di essere stata 12 ore dal parrucchiere? Ecco, cogliamo l’occasione per chiarire un misunderstanding. Spesso e volentieri si cercando metodi alternativi che non obblighino a schiarire i capelli dal parrucchiere, perché pensiamo che sia lui a rovinarli. “Tecnicamente il danno durante la schiaritura viene fatto quando si utilizza l’ossigeno a volumi alti, che permette di ottenere sì risultati in poco tempo, ma il prezzo da pagare è la salute della chioma. Quando si vogliono schiarire i capelli scuri di molti toni, è meglio fare più sedute con un lungo tempo di posa perché si utilizza l’ossigeno a volumi medi piuttosto che voler ottenere risultati in metà tempo o anche meno. Il secondo metodo è ovviamente più economico a livello monetario ma è un prezzo altissimo per la salute dei fusti”.