D alle sfumature dorate che si richiamano alla Golden Hour a quelle profonde e tostate del caffè espresso, le nuance estive più amate del 2024 si scoprono qui

Arrivando puntuali insieme al solstizio, i colori di capelli dell'estate 2024 si armonizzano alla nuova stagione proponendosi in tendenze calde come le temperature. Richiamandosi ad alcuni degli elementi che caratterizzano i mesi estivi, questi sprigionano riflessi caldi come i raggi del sole, piuttosto che profondi come le notti stellate. Prendono vita così colori di capelli biondi e luminosi come la sabbia o ambrati e caldi come il tramonto, castani avvolgenti come una tazza di espresso o scuri da sembrare neri come il fondo del mare, o ancora tonalità pastello vibranti che si richiamano all'energia vitaminica dell'estate. Sfumati verso le punte in balayage multitonali e multidimensionali, oppure portati in blocchi di colore decisi e brillanti in superficie, questi animano tagli corti, medi e lunghi per rinnovare il look in funzione dei trend più amati di stagione.

Guida ai colori capelli estate 2024

Senza che un colore predomini sugli altri, le nuance in tendenza per l'estate 2024 indagano la vasta palette di sfumature a disposizione per soffermarsi su combinazioni particolarmente congeniali a esaltare l'incarnato.

I capelli biondi dell'estate 2024

I biondi si scaldano per accordarsi alla leggera tintarella regalata dai raggi del sole e mimare l'effetto "baciato dal sole" che i capelli acquisiscono naturalmente quando si trascorrono le giornate in riva al mare.

Il biondo "inzuppato" di sole

Le sfumature chiare portate ai contorni del viso donano un effetto face frame che esalta i lineamenti, regalando alla chioma bionda quell'aspetto multitonale naturalmente schiarito dal sole. I riflessi sono dorati e prendono il posto delle tonalità platino che dominano l'inverno, in un'ode corale ai colori caldi emanati dall'estate.

Il balayage biondo girasole

Realizzato attraverso schiariture tattiche sulle lunghezze e sui contorni del viso, il balayage biondo dell'estate 2024 "acchiappa" i raggi di sole come farebbe un girasole, illuminando la chioma e il volto in un mix di nuance chiare e scure. Le tonalità passano da quelle più profonde e ambrate del miele a quelle chiarissime del biondo burro.

Il biondo miele acacia

Di una doratura profonda, avvolgente, i capelli biondo miele si screziano di caramello per svelare una sfumatura ambrata ricca di lucentezza. Sui capelli corti come Rihanna, a caschetto come Zendaya o lunghi come Beyoncé, il biondo scuro dell'estate 2024 è ispirato alle colorazioni più calde e intense della Golden Hour.

I capelli castani dell'estate 2024

I castani seguono invece due strade, optando anche loro per una graduale schiaritura dorata che ne illumina le lunghezze o crea strategici punti luce, oppure scurendosi in nuance monocromatiche che puntano tutto sulla pienezza del colore.

Il castano espresso

I riflessi sono caldi, tostati come chicchi di caffé, e riportano in voga una delle tendenze capelli più apprezzate dell'estate scorsa: gli espresso hair. La loro particolarità? Quella di svelare una cromatura ramata quando bacati dal sole, come Emily Ratajkowski per le strade di New York.

Il castano cassetta

Scuro e netto, ma animato da schiariture appena accennate sulle lunghezze, il castano dell'estate 2024 strizza l'occhio all'effetto sun-kissed attraverso una multitonalità sottile, regalata da micro highlights perfettamente amalgamate con il resto della chioma.

Il nero jet black

Di un nero profondo e pieno, i capelli dell'estate 2024 virano verso le sfumature più ricche e brillanti del non-colore per eccellenza, richiamandosi ai celi stellati delle notti estive. La loro superficie specchia la luce che vi si posa, mentre i capelli sono così idratati e sani da apparire perfetti sotto questo strato lucente.

I capelli rossi dell'estate 2024

Ci sono poi i rossi, che si incendiano lasciandosi ispirare dai tramonti infuocati o rimangono intensi e brillanti come un succo fresco a base d'uva.

Il rosso fuoco

Aranciati e dal pigmento color rame, i capelli rossi più accesi dell'estate 2024 hanno il colore dei cieli infuocati dal sole. Con carattere e un'alta richiesta di manutenzione, colora le lunghezze in un blocco monocromatico ricco di riflessi che si infiammano proprio quando baciati dai raggi solari.

Il rosso succo d'uva

Altrettando acceso e brillante, il rosso succo d'uva rappresenta l'alternativa più scura e juicy dell'estate 2024. Ormai diventato il colore-simbolo della chioma di Dua Lipa, è caratterizzato dalla presenza di sfumature rosso-amarena fredde, che ricordano proprio il colore dell'uva quando spremuta in purezza.

I capelli rosa dell'estate 2024

Non manca all'appello il rosa, colore capelli che ha l'estate nel DNA. Questo si svela attraverso sfumature chiare, come vissute, oppure piene, vibranti e quasi fluo.

Il rosa vissuto

Il rosa vissuto è, tra i colori di capelli estivi, quello più delicato e "sussurrato" di tutti. Il suo colore può apparire sbiadito, ma in realtà regala al biondo una punta di pigmento calda e soffice, che ingentilisce il volto su qualsiasi lunghezza, sia essa micro o extra long.

Il rosa Big Bubble

All'estremo opposto si trovano le sfumature vibranti e quasi fluo del rosa Big Bubble. Di un fucsia che risalta senza dare fastidio, il colore porta ai capelli una sferzata di energia durante le giornate estive di questo 2024, proponendosi come il colpo di testa più di tendenza per la stagione.