Biondo platino, quasi white excentric: la chioma di Kim Kardashian è il top

N uovo look per la chioma di Kim Kardashian: un long bob biondo platino, quasi white excentric è stato sfoggiato dall'icona di stile su Instagram

Il long bob sembra essere un trend: non sono più solo i capelli lunghissimi ad affascinare; il numero di VIP che ha ceduto al taglio mostrando look con questa lunghezza è sempre più numeroso. Lo abbiamo visto su Margot Robbie, Scarlett Johansson e Keira Knightley; ma l’ultima a subirne il fascino e a lanciare un trend tutto suo è Kim. La chioma di Kim Kardashian non è solo rinnovata grazie al long bob ma soprattutto grazie alla scelta del colore; un biondo platino, quasi white excentric. E tu avresti il coraggio di copiare il suo look originalissimo?

Si sa, Kim non è una che segue le tendenze ma che le detta. Lei, che ha sempre avuto il coraggio di rompere gli schemi e far trasparire la propria personalità anche attraverso le scelte di look. Abiti eccessivi, trucchi appariscenti e acconciature uniche hanno segnato i red carpet. Oggi ci conquista con un nuovo taglio e un nuovo colore: un long bob biondo platino, quasi white excentric.

Dopo aver indossato un abito dell’iconica Marilyn Monroe, Kim sembra voler omaggiare ancora una volta l’attrice icona di stile e lo fa scegliendo un biondo platino quasi white excentric che ha conquistato i fan sui social. Non è certo lei però, la prima icona di oggi a rilanciare questo colore; Kristen Stewart durante Cannes nel 2016 o Anne Hathaway sono solo alcuni esempi di star che hanno già ceduto al biondo platino.

Kim però non è una da mezze misure: il biondo platino è così appariscente da sembrare bianco e questa sfumatura risalta ancora di più grazie alla sua carnagione che crea contrasto. Per rendere ancora più appariscente il nuovo look, la star ha scelto di posare sui social con un make up dai toni naturali, una blusa nera e ponendo l’attenzione su un taglio e un colore estremamente luminosi.

La chioma di Kim Kardashian è luminosissima, mette in evidenza la bellezza dell’icona di stile. Lei sicuramente ci fa venire voglia di prenotare una seduta dal parrucchiere per dire addio alle doppie punte e ripartire con un nuovo look di tendenza.