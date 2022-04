Lo chignon alto di Lily Collins ci ricorda Audrey Hepburn. Ed è super chic

L o chignon alto di Lily Collins si ispira ad Audrey Hepburn ed è l'acconciatura più cool per Emily in Paris 3

Lo chignon alto di Lily Collins si ispira ad Audrey Hepburn ed è l’acconciatura più chic di sempre. L’attrice è pronta a tornare a vestire i panni di Emily nella fortunata serie tv di Netflix. In occasione della terza stagione ci saranno moltissime novità, non solo per quanto riguarda gli sviluppi della trama, ma anche per i beauty look della protagonista.

In Emily in Paris 3 infatti vedremo Lily Collins sfoggiare un nuovo colore di capelli e inedite acconciature. Per l’occasione infatti l’attrice ha optato per un castano caramello, perfetto per mettere in risalto la carnagione rosea e gli occhi nocciola. Il caramel brown, con le sue sfumature calde e avvolgenti, è senza dubbio la tinta dell’anno. Realizzato da Gregory Russell, colorist e hairstylist di fiducia della Collins, risalta ancora di più grazie ad alcune acconciature.

La più bella? Lo chignon alto che si ispira a un’icona con Audrey Hepburn e che Lily ha sfoggiato prima su Instagram poi alla conferenza stampa di presentazione di Emily in Paris 3. Lo chignon dell’attrice è una via di mezzo fra il ballerina bun, molto più ordinato, e il messy bun, decisamente “selvaggio”. L’ideale per un look bon ton e per mettere in risalto l’outfit sfoggiato dalla Collins: un completo blu Tiffany con giacca svasata e gonna: super chic! Per realizzare lo chignon alto della star basta poco, ma il risultato è davvero straordinario.

Ti serviranno pettine, spazzola, un elastico invisibile, forcine e la lacca per il finish. Per prima cosa pettina i capelli con cura, eliminando qualsiasi nodo, poi, sempre con l’aiuto della spazzola, accompagnali verso l’alto e raccoglili in cima alla tua nuca. Legali con l’elastico in una coda alta, vaporizza con la lacca e applica la ciambella alla base. Fissa usando le forcine, nel frattempo allarga le ciocche intorno alla ciambella, sino a quando non l’avrai coperta del tutto. Termina strutturando lo chignon in base alle esigenze, posizionando le forcine dove preferisci.

Infine spruzza la lacca per texturizzare. Per un effetto ancora più chic fai come Lily Collins: abbina al tuo chignon alto, in stile diva, qualche ciocca pettinata che vada a incorniciare il viso e la mitica frangia a tendina. Quest’ultima, sfoggiata da tantissime celebrity, è l’hair trend della prossima stagione e l’ideale per dare un tocco di glamour a ogni acconciatura.