L a frangia in estate si porta così: a tendina, sbarazzina e casual. Parola di celeb

E chi l’ha detto che la frangia in estate è out? Anche se può sembrare indubbiamente più difficile da gestire sotto il sole, o con le alte temperature che facendo sudare la fronte potrebbero minarne lo styling e la durata, questo taglio da alcuni anni ha smesso di essere la scelta per eccellenza solo dei periodi più freddi, e continua ad essere avvistato sulle chiome 12 mesi l’anno.

Il motivo primario di questa estensione è che la frangia può essere declinata in talmente tante versioni che anche in estate non è difficile sfoggiarla adattandola al clima e alle pettinature che si realizzano. A pensarla così anche le numerose star che l’hanno resa celebre e non la stanno abbandonando nemmeno in questa estate 2022. Tra di loro Cecilia Rodriguez, che ad uno degli ultimi parti glam a cui ha partecipato ha sfoggiato una frangia a tendina da impeccabile.

La frangia di Cecilia

La più piccola delle sorelle Rodriguez non è nuova al lancio di suggerimenti imperdibili in ambito beauty e questa volta la inspo che aspettavamo riguarda i suoi capelli. Il liscio e castano d’ordinanza non mancano ma a rendere più frizzante l’insieme è una frangia a tendina sbarazzina e delicata, lunga ma non troppo, che sfiora le sopracciglia ma non le oltrepassa, così da non appesantire lo sguardo.

La frangia a tendina si chiama così proprio perché, a differenza di quelle classiche che si sviluppano verticalmente e risultano piuttosto piene, si apre leggermente verso i due lati del viso, lasciando scoperta parte della fronte, In questo modo, l’immagine complessiva è di maggiore movimento.

Perché scegliere la frangia a tendine in estate

A rendere super cool in questo periodo dell’anno la frangia a tendina come quella di Cecilia Rodriguez, sono l’estrema versatilità e la gestione easy anche sotto il sole. I capelli, infatti, risultano sfilati e proprio l’effetto a tendina consente di lasciar respirare la pelle e questo non solo difende dal caldo, ma evita che la zona sudi troppo e comprometta lo styling della frangia stessa.

Inoltre, non essendo una versione di frangia troppo corta, si presta in un attimo a sparire e a trasformarsi in ciuffi laterali altrettanto trendy.

Per finire, sta bene veramente a tutte ed è perfetta sia con i capelli sciolti sia con vari tipi di raccolti: coda di cavallo, chignon, treccia e molto altro.