P ossiamo dire che il colore mogano, per i capelli, non stanca mai. Questa gradazione di marrone che tende al rosso ha il pregio di godere di una massima versatilità. Ecco quale nuance scegliere, i tagli da copiare e come prendersene cura

Segno distintivo: è amato da tutti. Perché intenso, di carattere e dai riflessi misteriosi, in grado di resistere alle mode e di adattarsi perfettamente a ogni incarnato. Il mogano, insomma, non stanca mai. Questa gradazione di marrone che tende al rosso, ipnotica e chic allo stesso tempo, colpisce nel segno anche quando non è sopra le righe. La massima versatilità è la sua caratteristica principale. Vuoi anche tu provare i capelli color mogano? Ecco quale nuance scegliere fra le tante, i tagli più cool da copiare e come prendersene cura.

Capelli color mogano: a chi stanno bene

Prima di tutto bisogna capire quale, tra le tonalità di mogano, è quella giusta per te. Il mogano, infatti, è caratterizzato da una componente rossa e da una castana ma esistono davvero mille sfumature. Si va dal più classico castano chiaro, al castano scuro sottobosco, fino al rame e al viola. Si può lavorare sul colore anche mescolando più nuance scegliendo di dare maggiore enfasi a una tonalità più chiara o più scura, a seconda del colore della pelle e degli occhi. Per esempio, se il risultato ricercato è una nuance più fredda, si può aggiungere un po' di viola alla tonalità di mogano. Al contrario, per un effetto più intenso, pennellate di rosso caldo potranno trasformare il colore in una tonalità più ricca e avvolgente. Il castano mogano può anche presentare una delicata sfumatura viola, proprio come il legno da cui prende il nome - l’ideale per chi ha una base scura oppure per chi vuole una tinta che non passi inosservata. In linea generale, il mogano scuro (con tutte le sfumature fredde) è consigliato alle pelli olivastre e ambrate mentre quello ramato, più luminoso, si addice soprattutto alle donne con carnagione e occhi chiari. C'è, poi, un'altra variante che va per la maggiore: il castano chiaro mogano che si adatta a tutte le basi chiare ed è super consigliato a chi desidera un riflesso rosso molto delicato. Vediamo insieme qualche esempio per capire come questo colore dalle mille anime può essere declinato in base al colore, alla tipologia di capelli e all'incarnato di chi lo indossa.

Capelli color mogano rosso scuro

Tonalità decisa, dà il meglio sui capelli lunghi o lunghissimi, sia lisci che mossi.

Capelli color mogano ramato chiaro

La nuance più chiara di rosso è splendida per dare risalto agli occhi e pelle chiara, ma può essere anche una scelta molto luminosa su basi più scure.

Capelli color mogano viola

Il mogano più dark, con riflessi freddi ma intensi, è perfetto su un castano di base scuro.

Capelli mogano: i tagli migliori

Il color mogano sta bene sia su capelli lisci sia su quelli ricci, e di qualsiasi lunghezza. Sulle lunghezze mosse o ricce dà il meglio perché esalta il movimento creando dei riflessi multisfaccettati davvero belli. Si tratta di un colore estremamente versatile: l'uso di tonalità sia calde sia fredde e il mix tra castano e rosso rende questa tinta estremamente tailor-made. Per quanto riguarda la tipologia di taglio, non ci sono regole o consigli particolari. A voler seguire le tendenze del momento, chi ha i capelli lunghi potrebbe optare per un long bob scalato, mentre tra gli short haircut il bob corto (sempre scalato) è un haircut perfetto per questa colorazione. Per quanto riguarda lo styling, in genere i capelli color mogano danno il meglio con acconciature valorizzate da onde e boccoli. In una parola: wavy. Dai un occhio alla gallery con gli hair cut color mogano più cool del momento.

Le star con i capelli color mogano

Sono tante le celeb che hanno ceduto al fascino del color mogano declinando in più modi (come dimostrano le foto della gallery). Rihanna, per esempio, in una delle sue tante hair transformation di questi anni ha sfoggiato la chioma rossa in una sfumatura mogano più chiara rispetto alla sua base naturale. Lily Collins ha optato per delle pennellate di colore più scure, mentre il mogano rame di Cheryl Cole e di Barbara Palvin rappresenta la soluzione perfetta per chi vuole riscaldare l'incarnato. Emma Stone lo alterna al biondo optando per una sfumatura naturalmente ramata. Che dire della nuance più cool fra tutte, ovvero quella di Zendaya? Ispirata ai colori del foliage, è perfetta sui ricci e sui lisci: è davvero il colore da copiare!

Come passare al capelli castano mogano

Sei rimasta incantata da una delle sfumature mogano indossate dalle star? Prima di fissare l'appuntamento con il parrucchiere, scopri come trasformare i tuoi capelli in un castano mogano in base al tuo tono naturale. Se hai una base castana, l'applicazione del colore dipende dalla tipologia di castano. Se è chiaro, puoi applicare la nuova tonalità di rosso direttamente sopra la superficie del capello. Se, invece, la base è scura, potresti aver necessità di schiarire la tonalità, magari utilizzando una tecnica come quella del balayage. Discorso simile se la tua base è rossa. Sei una rossa chiara? Applica direttamente il colore. Se il tuo rosso è una tonalità più scura del mogano, allora applica sempre un trattamento schiarente prima di sperimentare con la nuova nuance. Infine, per chi ha la base bionda, il consiglio è di avvicinarsi con gradualità al colore mogano in modo da lasciare al capello il tempo di abituarsi alla tinta e cambiare piano piano struttura.

Come prendersi cura dei capelli color mogano

Come per tutte le colorazioni, una volta fatte necessitano di grande cura. Ricorda di scegliere prodotti specifici per i capelli colorati: dallo shampoo al balsamo fino alle maschere, opta per soluzioni in grado di dare ai tuoi capelli color mogano massimo nutrimento e idratazione con l'obiettivo di conservare un colore brillante anche dopo molte settimane dalla tinta.