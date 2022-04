Capelli castani con riflessi ramati: come si indossano e i look da copiare

I capelli castani si colorano di mille riflessi ramati e conquistano per versatilità (si adattano a qualsiasi taglio e stagione) e un certo fascino irresistibile. Ecco come si indossa la tendenza copper brown, e tutti i look più belli da copiare.

Sembrava impossibile, ma è successo: i capelli castani sono di nuovo cool. Possono gioire allora le portatrici sane di questa tinta così diffusa, spesso dismessa come noiosa e ordinaria. Con i riflessi giusti infatti, anche i capelli castani si trasformano in un capolavoro di sfaccettautre tridimensionali. D

'altronde questo colore intermedio è la tela giusta da impreziosire con riflessi, balayage &co. Tra i riflessi più belli per capelli castani ci sono quelli ramati: caldi e avvolgenti, sono capaci di energizzare e sollevare anche le chiome più classiche. Perfette per donare nuovo vigore ad un castano naturale, le sfumature del rame sono il giusto compromesso per chi vuole tentare il rosso, ma senza osare troppo.

Castano ramato: a chi sta bene

La sfumatura più calda di castano fa risaltare sia tagli lunghi che corti, e dona sia agli styling lisci che mossi. In generale, i capelli castani con riflessi ramati si addicono particolarmente a chi ha un incarnato chiaro con occhi verdi o azzurri. E per chi ha gli occhi marroni? Niente paura, basterà utilizzare un make-up occhi sulle nuances del verde per illuminare lo sguardo. Se hai la pelle olivastra e vuoi dare nuovi riflessi ai tuoi capelli castani, saranno invece da preferire riflessi sui colori caldi del miele e del caramello.

Castano ramato: i look da copiare

Hai i capelli castani e vuoi sperimentare con una pioggia di riflessi ramati? Abbiamo selezionato alcuni dei look più belli, tutti da copiare. Pronta a correre dal parrucchiere?

Riflessi ramati su castano chiaro

Non solo castano scuro: le sfumature più chiare del rame accendono una chioma castano chiaro di mille riflessi strawberry.

Capelli castani con riflessi mogano

Il mogano è la sfumatura calda più amata: non troppo rosso, ma neanche cioccolato. Un gioco di nuances bellissimo su una base castana.

Capelli castani con riflessi rosso ramato

La declinazione più classica del trend è una pioggia di sfumature e riflessi color rame.

Capelli castani con riflessi rosso scuro

Se la base di partenza è un castano molto scuro, allora sono bellissimi anche i riflessi rosso acceso. Per un look infiammato che non passa inosservato.

Capelli castani con riflessi ramati: prova il balayage

Non vuoi un risultato troppo netto e sopratutto desideri un colore a lunga durata e facile da mantenere? Allora prova il balayage ramato, una pioggia di pennellate di colore su punte e lunghezze dall'effetto davvero naturale.

Capelli castano ramato: corto sia!

Non solo capelli lunghi! Le sfumature calde del rame impreziosiscono anche una chioma corta. Come nel caso di questo voluminosissimo bob.