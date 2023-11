U na nuova tinta conquista la stagione attraverso la combinazione tra luci e ombre, avvolgendo la chioma con un finish matte e opaco

Se le prime giornate di pioggia, il freddo e gli alberi ormai spogli vi elettrizzano al punto di voler correre dal parrucchiere, il colore perfetto per affrontare l'autunno 2023 potrebbe essere lo Smoky Brunette. Una sfumatura di castano freddo, caratterizzata da un'allure misteriosa ed edgy, l'ideale per trasformare la chioma arricchendola con vibes inaspettate. L'effetto è una tinta ricca, dirompente, che si impossessa della chioma regalandole sfumature scure e intense, adatte ad accogliere la luce e rifletterla con misura. Una delle caratteristiche più interessanti di questa tonalità di capelli castani, infatti, è l'assenza del tipico finish glossato. Le lunghezze, infatti, sembrano avvolte da una patina fumosa, che restituisce un tocco matte e opaco.

Le caratteristiche dello Smoky Brunette

Una nuance che si colloca a metà tra il castano cioccolato e il caffé, acceso da qualche pennellata bionda. Il risultato, però, non potrebbe essere più diverso dal bronde: questa combinazione di colori, infatti, esalta il lato più freddo della tinta, dando vita a un sottotono quasi cenere. Una soluzione ideale per qualsiasi chioma, da quelle chiare che desiderano sperimentare con tonalità più dark a quelle naturalmente scure, che preferiscono giocare con delle schiariture leggere e non invasive. Lo Smoky Brunette, d'altra parte, è l'ideale per chi ha un incarnato con sottotono freddo, adatto a valorizzare i riflessi fumosi del castano.

Come mantenere il colore a casa

Generalmente, i colori freddi e tendenti al cenere sono piuttosto difficili da mantenere a casa, perché tendono a sbiadire velocemente. Proprio per questo, la routine casalinga dovrebbe partire con uno shampoo e un balsamo per proteggere il colore. Non solo, però, perché è fondamentale che la tinta rimanga brillante: l'ideale, in questo caso, è utilizzare un tonalizzante, che annulli i riflessi indesiderati. Quanto alla tecnica, per preservare a lungo la bellezza del colore, preferite un risciacquo con acqua fredda, che renda le sfumature brillanti e luminose, come foste appena usciti dal parrucchiere.

10 idee per sfoggiare lo Smoky Brunette