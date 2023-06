Balsamo lamellare: cos’è e come funziona

L a soluzione smart per chi non ha tempo (o pazienza) per impacchi e maschere per capelli

Se fosse un post motivazione pubblicato su Instagram, reciterebbe più o meno così : “Treat your hair like your skin”, ossia prenditi cura dei tuoi capelli tanto quanto della tua pelle.

Infondo non è sbagliato, la tua chioma è una parte importante di te e merita le stesse attenzioni e cure che dedichi al tuo viso. Proprio come con la skincare, l’hair care non dovrebbe essere un'attività casuale o trascurabile, ma piuttosto un impegno costante per mantenere la salute e la bellezza dei tuoi capelli. L’unico problema? Non sempre si ha il tempo a disposizione per dedicarsi ad impacchi pre shampoo, maschere sotto la doccia e risciacqui acidi.

Per ovviare al problema, negli ultimi tempi è diventato sempre più popolare un prodotto innovativo, che promette di semplificare la routine di cura dei capelli e renderli più forti e lucenti in pochi secondi: il balsamo lamellare.

Cos'è il balsamo lamellare e come funziona?

Potremmo considerarlo a tutti gli effetti un conditioner 2.0.

Ciò che lo rende unico è la sua formulazione, innovativa ma soprattutto performante. A differenza dei tradizionali balsami cremosi, il balsamo lamellare è costituito da molecole sottilissime chiamate lamelle. Queste, si depositano uniformemente sui capelli e penetrano nella loro struttura, fornendo una cura profonda e mirata.

Il balsamo lamellare viene utilizzato dopo lo shampoo, sulla chioma ancora bagnata. Può essere distribuito sui capelli con le mani o con un pettine a denti larghi, ti basterà contare fino a dieci e risciacquare accuratamente. Le lamelle si attaccheranno alle zone danneggiate dei capelli, come le punte secche o i capelli sfibrati, riparandole e proteggendole.

I benefici del balsamo lamellare

Il balsamo lamellare offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali balsami per capelli. Innanzitutto, grazie alla sua formulazione leggera come l’acqua, non appesantisce i capelli e non lascia residui fastidiosi. Al contrario, i capelli trattati con questo prodotto risultano morbidi, setosi e pieni di vitalità.

Inoltre, aiuta a riparare i danni causati dal calore , dallo styling e dalle aggressioni ambientali. Le lamelle che penetrano nella struttura del capello, ricostruiscono le zone danneggiate e sigillano le cuticole che proteggono i capelli dagli agenti esterni dannosi. Il risultato? Capelli meno inclini alla rottura, privi di doppie punte e soprattutto più luminosi.

Adatto a tutti i tipi di capelli

Un altro vantaggio del balsamo lamellare è la sua versatilità. È adatto a tutti i tipi di capelli, compresi quelli lisci, ricci, crespi o colorati. Indipendentemente dalla texture o dallo stato dei capelli, questa tipologia di balsamo può apportare notevoli benefici. Inoltre, non ha particolari controindicazioni quindi puoi usarlo tutte le volte che fai lo shampoo.

Una soluzione conveniente e sostenibile

Oltre ai suoi vantaggi per la salute dei capelli, il balsamo lamellare rappresenta anche una scelta conveniente e sostenibile. A differenza dei tradizionali balsami cremosi, che spesso richiedono una quantità significativa di prodotto per ricoprire tutte le lunghezze, il balsamo lamellare ne richiede una quantità minore grazie alla sua formulazione super concentrata. Ciò significa che il prodotto durerà più a lungo, riducendo la necessità di ricomprarlo frequentemente e generando meno rifiuti.

Diventerà il nuovo must have della tua hair care routine? Non resta che provarlo!

1/4 Garnier Fructis Hair Drink

Hair Drink Banana possiede una formula con il 97% di ingredienti di origine naturale senza siliconi, nutre e addolcisce i capelli avvolgendoli in una dolce fragranza. Il nuovo balsamo lamellare è ideale per capelli secchi. 2/4 Milk Shake Insta.Lotion

Maschera liquida per capelli istantaneamente super luminosi e setosi. Trattamento con proteine del latte, acido ialuronico, estratti di limone e mirtillo. In pochi secondi dona un effetto districante, lucidante, idratante e anti-crespo. La texture liquida, leggera come l’acqua, si applica facilmente, leviga le porosità del capello chiudendone le cuticole, per una lucentezza a specchio! 3/4 Kérastase Soin Acide Chroma Gloss

Un trattamento illuminante per sublimare tutti i tipi di capelli colorati. La texture fluida in crema penetra in profondità nella fibra capillare, per idratarla e rinforzarla, riducendone la porosità per un colore più intenso, più brillante e senza effetto crespo. 4/4 Biopoint Dream Water

Una maschera per capelli ad azione istantanea dalla texture liquida e leggera come l’acqua. Ripara la struttura danneggiata del capello: più il capello è danneggiato, più l’azione riparatrice è evidente. Ripristina lo stato vergine della fibra capillare in totale leggerezza. PREV NEXT