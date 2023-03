I migliori prodotti leave-in per capelli

S ei pronta per scoprire tutti i benefici dei prodotti leave-in? Se ancora non li usi leggi qui e puoi star certa che cambierai idea.

I prodotti leave-in per capelli sono tutti quelli che usi senza risciacquo. Ci sono diverse tipologie di leave-in: una può essere il conditioner, che di solito applichi solo dopo la doccia, appena prima di passare il phon, mentre gli altri sono dei trattamenti che invece possono essere utilizzati sia su capello bagnato che asciutto, soprattutto quando i capelli sono molto secchi e danneggiati e necessitano attenzione costante.

Tendenzialmente sono creme e spray con diverse funzioni che passano dal fornire idratazione o nutrimento extra al condizionare i capelli rendendoli più facili da districare e mettere in piega, oppure per creare una barriera protettiva dal calore e dalle aggressioni esterne.

Siamo tutte d’accordo che spesso, quando si parla di bellezza - skincare, make-up o capelli non importa, less is more. Appesantire i capelli e sovraccaricare la pelle non ha quasi mai un buon esito, prova a pensare ai vari problemi di sensibilità e irritazione dello scalpo o ai capelli che rimangono mosci e si sporcano alla velocità di un reel.

Il segreto di ogni routine, viso o capelli, non è solo capire di quali prodotti hai bisogno, ma anche quali devi usare regolarmente e quali invece saltuariamente o per un periodo di tempo limitato.

Stratificare ogni volta sieri, trattamenti e prodotti leave-in rischia di essere uno spreco, soprattutto se non fai acquisti mirati e compri più cose con la stessa funzione.

Spesso lo diamo per scontato, ma repetita iuvant, quindi è il caso di sottolineare ancora una volta l’importanza delle texture, che vanno scelte in base alla tipologia di capelli. Ergo, se hai capelli sottili, dovresti preferire i prodotti leave-in in spray, dalle consistenze leggere e impalpabili, così che se devi stratificare non ti ritrovi con capelli appiccicosi e che sembrano sporchi di una settimana non appena hai finito di asciugarli.

I prodotti leave-in in crema, che tendono ad essere più ricche e pesanti, lasciale invece a chi ha capelli più bisognosi, come quelli ricci o molto grossi, che invece si sporcano meno facilmente ed è più difficile notare se la noce di prodotto era un po’ più abbondante del dovuto.

Complex Revolution Leave-In di mantenimento

Bumble and Bumble Surf Leave In Crema leave-in idratante

K18 Leave-In Molecular Repair Hair Mask

Grow Gorgeous MASCHERA BUTTER CURL SENZA RISCIACQUO

Shea Moisture Manuka Honey & Yogurt Hydrate & Repair Multi-Action Leave-In Conditioner

Christophe Robin Hydrating Leave-in Mist with Aloe Vera

Philip Kingsley Daily Damage Defence Leave-In Conditioner

KÉRASTASE Leave In Genesis Dèfense Thermique

Kiehl’s Smoothing Oil-Infused Leave-In Concentrate

Medavita Huile d'Etoile Balsamo Spray Senza Risciacquo

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.