Le migliori ball brush per creare onde le abbiamo trovate noi e non potrai più farne a meno

C reare onde con phon è spazzola è diventato un gioco da ragazzi grazie alla ball brush. Provare per credere

Per chi ama i capelli mossi e ondulati, ma non vuole essere schiava di piastre e arriccia capelli, la ball brush è la soluzione che può soddisfare questa necessità. Non solo è semplice da usare, ma permette di non usare sempre strumenti a calore diretto, limitando quindi i danni ai capelli causati da un uso continuato di questi tool, ma allo stesso tempo permette di ottenere onde altrettanto stupefacenti. E poi è semplice da usare e ha un costo davvero contenuto, per cui è un ottimo contendente che merita di entrare nella lista degli accessori must have per i capelli.

Cos’è la ball brush

Come dice la parola stessa, la ball brush è una spazzola diversa da quelle che siamo abituate ad usare di solito per la piega, perché invece che essere cilindrica, la base ha forma sferica ed è interamente ricoperta di denti, anche sulla parte superiore che normalmente ne è sprovvista.

Questa sua conformazione permette di catturare più facilmente le ciocche e di lavorarle agevolmente, perché si adatta ad ogni forma della testa, permettendo uno styling degno di quello fatto da un professionista.

Ball brush a cosa serve

Oltre a creare onde, la ball brush aiuta anche a districare i nodi, così da avere uno scorrimento fluido durante lo styling che permette di evitare rotture e stress ai capelli. Se ti stai chiedendo per quale tipo di capelli è adatta la ball brush, la risposta è semplice. È perfetta su capelli lunghi o spessi che vogliono onde vertiginose, ma funziona benissimo anche sulle lunghezze medie. In origine era nata per lisciare i capelli ricci - notoriamente molto delicati e inclini a spezzarsi - ed è il motivo per cui puoi fidarti della sicurezza di questa spazzola.

Ball brush come si usa

Ogni ball brush ha caratteristiche a sé stanti, quindi è importante informarsi bene per capire quale è in grado di soddisfare al meglio le tue esigenze.

Per quanto riguarda l’uso, la prima cosa da fare è asciugare parzialmente i capelli (a testa in giù se hai bisogno di volume extra) e quando saranno umidi sezionali, dividendo la parte superiore a quella inferiore.

Ora impugna la ball brush e prendi una ciocca per volta, girando la spazzola come se le stessi attorcigliando su loro stesse e continua fino a quando non sarà asciutta, lavorando dall’alto verso le punte e lasciala chiusa fino a quando non avrai completato tutta la testa.

Infine lascia raffreddare e apri le ciocche. Opzionali: spruzza un po’ di lacca per farle durare più a lungo o un volumizzante.

