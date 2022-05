Balayage capelli ricci: il gioco di colore che accende i tuoi curls

A nche i capelli ricci si accendono di sfumature calde e luminose grazie al balayage. Ecco come schiarirli mantenendoli forti e sani, e tutti i look più belli per sfoggiare una chioma riccissima, luminosa e con una pioggia di schiariture.

Notizia lampo: anche chi ha i capelli ricci può sfoggiare un perfetto balayage. Non solo capelli lisci o mossi, anche le chiome più movimentate possono illuminarsi di sfumature avvolgenti e ricche di fascino dall'effetto naturalissimo. Nonostante a primo impatto l'idea di una chioma riccia decolorata possa sembrare messy, basta affidarsi alle nuove tecniche per capire come non ci sia modo migliore per valorizzare e illuminare una chioma tutta boccoli se non una cascata di sfumature delicate e naturali.

Balayage: cos'è e come si fa

Nonostante si tratti di una delle tecniche di decolorazione capelli più amate e diffuse, un ripasso fa sempre bene. Il balayage prevede una serie di sfumature più chiare che partono dalle lunghezze fino ad arrivare alle radici. Queste schiariture sono naturali e senza stacchi netti, e conferiscono un aspetto dinamico e luminoso ai capelli, come dopo una settimana di vacanza. Come tutte le tecniche di schiaritura, il balayage si può effettuare su ogni tipologia di capello, anche quello riccio.

Balayage capelli ricci: il segreto

Il segreto per un perfetto balayage su capelli ricci? Non schiarirli a blocchi di colore, bensì seguirne il naturale movimento, per realizzare un impianto di schiariture che assecondi le forme e i volumi della chioma, creando un effetto tridimensionale e multisfaccettato. Un trucco in più può essere rinfrescare il taglio subito prima di iniziare a decolorare, proprio per gestire al meglio i volumi della chioma. Nei giorni successivi invece via libera a maschere e impacchi nutrienti per mantenere le punte decolorate morbide e idratate.

Balayage capelli ricci: le idee da copiare

Voi inaugurare la bella stagione dando luce e movimento alla tua chioma riccia? Abbiamo quello che fa per te: una gallery di look bellissimi, tutti da copiare per un perfetto balayage capelli ricci. Pronta a lasciarti ispirare?

Balayage biondo su capelli ricci

Il grande classico dal fascino irresistibile: il balayage biondo è la scelta ideale per schiarire naturalmente una chioma castana, o per dare nuova luce ai capelli naturalmente biondi. Illumina ed incornicia il viso, anche sotto una pioggia di ricci ribelli.

Balayage capelli ricci: corti

Il balayage è una tecnica di decolorazione che non conosce limiti: è infatti bellissima sia sulle chiome lunghe, che su quelle più corte. L'importante è che ci sia sufficiente lunghezza per una sfumatura morbida e naturale.

Balayage caramello capelli ricci

Le sfumature più sexy sono quelle calde e avvolgenti del caramello e del miele. Per una chioma irresistibile.

Capelli ricci castani con balayage

Il balayage è la tecnica ideale se si hanno i capelli castani, e si vuole sperimentare con i colori chiari senza però ricorrere a decolorazioni drastiche capaci purtroppo di danneggiare il capello. In questo caso basta qualche pennellata di biondo caldo per illuminare e rendere tridimensionale la chioma.

Balayage cioccolato su capelli ricci

La bellezza del balayage è che il risultato che garantisce è estremamente naturale. Non si deve per forza ricorrere al biondo: a volte basta un castano leggermente più chiaro del colore naturale dei capelli. Come in questo caso, dove la chioma è illuminata e resa tridimensionale da pennellate cioccolato.

Balayage rame capelli ricci

Non solo biondo: se il colore di partenza è un castano scuro, il balayage è bellissimo anche se si tinge dei toni caldi del rame e del rosso. Come se la luce del tramonto riflettesse sui capelli.