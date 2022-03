P aola Turani ci conquista, ancora una volta, con il nuovissimo balayage brunette: da copiare subito!

Paola Turani ci regala uno dei trend della prossima stagione: il balayage brunette. Un colore che anticipa la primavera, con sfumature calde e avvolgenti che catturano la luce del sole e illuminano il viso.

Negli ultimi mesi la modella e influencer ha vissuto tantissime emozioni, complice l’arrivo del suo primo figlio, Enea. Su Instagram, Paola ha raccontato la felicità per essere riuscita a realizzare il sogno di diventare mamma e le sue giornate – fra sorrisi e piccole difficoltà – con il neonato e il marito Riccardo Serpella.

La Turani ha sempre usato l’arma dell’ironia per svelare i piccoli e grandi cambiamenti della sua esistenza, dalle notti insonni per cullare Enea ai nuovi look. L’ultimo è arrivato su Instagram, con la top model che ha rivelato di aver scelto un colore diverso dal solito. Paola ha infatti scelto per la sua chioma il balayage brunette.

Un castano sfumatissimo, più chiaro sulle punte e più scuro alla radice, in grado di mettere in risalto la carnagione chiara della modella e i suoi splendidi occhi azzurri. La tecnica del balayage d’altronde è perfetta per le chiome castano medio. Le punte vengono rese ricche di colore e salute a metà lunghezza, per poi essere sfumate sino alla radice. Per ottenere un risultato ancora più glow e luminoso, Paola ha schiarito diverse sezioni di circa due toni.

La tecnica del balayage è l’ideale per chi ha capelli castano scuro e vorrebbe schiarirli, ottenendo una sfumatura leggera. Il risultato è molto naturale e la chioma sembra essere stata baciata dal sole. Per rendere l’effetto ancora più evidente si può optare per delle beach waves che ci teletrasportano direttamente al mare, proprio come ha fatto Paola Turani. Ma l’influencer ci dimostra che anche la soluzione exta liscia è perfetta per mettere in evidenza le sfumature del balayage brunette.

Se l’hairstyle non è un problema con questo colore di capelli, anche con il make up è possibile sperimentare a seconda delle esigenze. Per la sua chioma cioccolato, Paola ha scelto un trucco sui toni dell’arancio con un pizzico di very peri, ma sono perfetti pure il bronzo, l’oro e il marrone, sia nelle versioni mat che shimmer. Per evidenziare ancora di più lo sguardo non può mancare la matita nera, abbinata a una linea finissima di eyeliner e tanto mascara.