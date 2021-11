M a i baby hair, prima o poi, cresceranno oppure no? Ecco tutto quello che dovreste sapere sui tanto amati e allo stesso tempo "odiati" capelli nani che circondano la vostra chioma. Per imparare a farveli amici e valorizzare ancora di più il vostro volto.

Per chi si stesse facendo questa domanda sappiate che no, i vostri baby hair non diventeranno mai lunghi come il resto della vostra chioma. Ma questo non significa che non possiate valorizzarli al meglio in ogni vostra acconciatura. Nonostante la loro principale caratteristica, ovvero quello di essere molto più corti del resto dei vostro capelli, infatti, i baby hair non dovrebbero essere considerati come un fastidio ma, piuttosto, come un dettaglio unico e particolare del vostro hair look.

Ma cerchiamo di capire qualcosa in più di questi capelli nani. Cosa sono, a cosa servono e soprattutto (anche se conoscete già la risposta) i baby hair possono crescere oppure no? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Cosa sono i baby hair

Per prima cosa è bene ricordare di cosa stiamo parlando. I baby hair, infatti, non sono altro che quei sottili e morbidissimi peli o meglio capelli nani, che si formano prevalentemente sulla fronte, all’attaccatura dei capelli, alla base del collo e vicino alle orecchie. Dei capelli molto corti, circa due o tre centimetri e che hanno la particolarità di essere molto più sottili del resto della vostra chioma.

Per tutte queste ragioni i baby hair (il cui nome arriva proprio dalla somiglianza con i capelli di bambini piccoli), sono molto più difficili da gestire rispetto al resto della chioma. Poiché sfuggono a qualsivoglia acconciatura, svolazzando liberi e leggeri intorno al vostro volto. E donandogli un aspetto a dir poco bellissimo se solo lì si sa valorizzare e apprezzare.

Crescono nel tempo oppure no?

Dei capelli che di fatto, non crescono più di qualche centimetro (e nemmeno ha tutti). Neanche dopo anni o vani tentativi per allungarli. Ma si rinnovano di volta in volta, spuntandone di nuovi. E mantenendo sempre costante le loro caratteristiche di base, ovvero il loro essere corti, morbidi e sottili. Cosa che li rende tanto amati e in egual modo “odiati” da chi li possiede.

A cosa servono

Ma perché ci sono? E a cosa servono?

Come qualsiasi altra parte del corpo, anche i baby hair svolgono delle funzioni ben precise e che si avvicinano molto a quelle svolte dal resto della peluria presente sul corpo:

assorbire il sudore;

scaldare il corpo;

proteggere la cute da irritazione e attacchi esterni.

Funzioni che fanno bene al nostro corpo e che fanno dei baby hair dei veri alleati di benessere e si, anche di bellezza. Basta sapere come usarli a proprio vantaggio.

Come valorizzare i propri baby hair

Come visto, infatti, appurato il fatto che i baby hair non cresceranno mai quanto il resto della vostra capigliatura, tanto vale farseli amici. E che amici! Pensate, per esempio a celeb del calibro di Rihanna, Zendaya, Jennifer Lopez, ecc. Che sfoggiano i loro bellissimi capelli nani in ogni occasione possibile, acconciandoli in modo artistico e sensuale e valorizzando ancora di più la propria chioma e i lineamenti del volto.

Ma come fare per ottenere dei baby hair a prova di star, superando brillantemente il “problema” delle loro mancata crescita? Semplicemente seguendo qualche piccolo accorgimento e utilizzando un pizzico di creatività:

utilizzando un pettine apposito per sistemarli, piccolo e con denti sottilissimi, simile a un piccolo spazzolino. Perfetto per pettinare i vostri baby hair nel modo migliore e con più precisione;

fissandoli e donando una forma particolare a questi capelli nani con del gel o del mascara per capelli. Usando un po' di creatività e lasciandovi ispirare proprio dalle celeb che ne hanno fatto un beauty trend;

avendo cura di usare una crema lisciante se i vostri baby hair sono ricci (a ogni capello il suo prodotto di fiducia);

utilizzando una lacca per garantire la tenuta del vostro hair style il più a lungo possibile, impedendo ai vostro baby hair di sfoggiare prima del tempo la loro naturale indole ribelle.

E imparando a lasciare che anche questa parte di voi possa esprimersi al meglio. In tutta la sua bellezza e spontaneità, mostrandola con la massima disinvoltura e fierezza. Felici e orgogliose dei vostri bellissimi baby hair e del vostro look semplicemente unico e dall’effetto assicurato.