Q uello sfoggiato da Aurora Ramazzotti è un frisè super cool ideale per le feste d’estate, da imparare a realizzare adesso così da non farsi cogliere impreparate al momento giusto

C’è chi sognava questo epilogo da anni e chi, invece, vive il ritorno della tendenza del momento come un vero e proprio incubo. Qualunque sia il tuo mood una cosa è certa: gli anni Novanta sono di nuovo tra noi e hanno tutta l’intenzione di dominare la scena ancora per diversi mesi.

Tutto, dagli abiti al make-up si ispira a quella decade e ovviamente non potevano mancare i capelli, che incorniciando il viso sono parte integrante di ogni beauty look.

Le hair inspiration che strizzano l’occhio agli anni Novanta sono diverse ma una delle più vibranti è indubbiamente quella proposta da Aurora Ramazzotti: il frisè.

I capelli frisè di Aurora Ramazzotti

In occasione della festa di compleanno dell’amico Tommaso Zorzi, proprio a tema anni Novanta, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è presentata con una capigliatura leonina abbagliante. I suoi capelli, solitamente liscissimi, erano per l’occasione decisamente selvaggi, grazie a un frisè fatto a regola d’arte, reso ancora più cool da due ciuffi nella parte davanti perfettamente dritti.

Come realizzare un perfetto frisè

Per replicare il look anni Novanta di Aurora Ramazzotti le tecniche sono diverse. La più veloce è quella di usare una piastra che sia dotata di placche termiche a zig zag e non lisce. In caso tu ne possegga una il lavoro dovrebbe essere piuttosto semplice. Per iniziare dividi i capelli in ciocche, della larghezza che preferisci ma ricordando che più sono piccole più l’effetto è evidente.

Prima di proseguire spruzza un velo di lacca su tutta la capigliatura, in modo da far durare di più lo styling, poi inizia la piega tenendo in posa la piastra per qualche secondo su uno stesso punto, e procedendo per step in tutta la sua lunghezza.

Se non possiedi una piastra con placche specifiche per il frisé usa quella normale compiendo lo stesso movimento, e quindi senza strisciarla ma tamponandola, cambiando però continuamente direzione alla styler.

In assenza di piastra puoi affidarti alle forcine. Dividi in piccole ciocche tutta la chioma, poi attorciglia ognuna su se stessa, bloccala alla radice con le forcine e tienile in posa il più a lungo possibile.

Non solo frisè

Se l’hair look di Aurora Ramazzotti non ti convince troppo ma vorresti comunque buttarti nei ruggenti anni Novanta, sappi che le tendenze capelli di quel periodo sono davvero tantissime e sicuramente troverai quella che fa per te.