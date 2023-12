D ettagli semplici, ma determinanti: gli accessori possono cambiare aspetto alla chioma, dando a chignon, semiraccolti e trecce una nuova vita, fatta di cristalli, perle e strass

Non importa quanti sia semplice l'acconciatura, aggiungere degli accessori preziosi ai capelli può drasticamente cambiarne l'animo. Un dettaglio brillante, a base di perle, cristalli, oro e argento, che esprime stile e personalità, adattandosi a cerimonie e occasioni formali quanto a una serata speciale. L'effetto è di tendenza e principesco, elegante e raffinato quanto basta per dare movimento anche a radici sleek e lunghezze lisce. Luminosi e divertenti, gli accessori preziosi per capelli si comportano come un vero e proprio gioiello sulla chioma, raccogliendo la luce e ridistribuendola sui capelli, esaltandone riflessi e sfumature. Fiocchi e nastri, cerchietti e mollette, ma anche perle sparse sulle lunghezze e vere e proprie corone di fiori: l'unica regola è scegliere accessori placcati d'oro e d'argento.

Accessori preziosi per capelli: le perle

Perfette per decorare i capelli corti, sciolti o raccolti in acconciature semplici come una coda bassa, le perle punteggiano le lunghezze con bagliori luminosi e candidi, conferendo alla chioma una texture unica. L'ideale è mixare perle di piccole, medie e grandi dimensioni, scolpendo i capelli e sottolineando la silhouette dell'acconciatura.

Come decorare i capelli sciolti

Non esiste accessorio più semplice del cerchietto per mettere in risalto i capelli sciolti. Un accessorio prezioso per capelli che ricorda una corona, da sfoggiare sotto forma di cristalli e gemme preziose, capaci di raccogliere la luce e distribuirla sulla chioma.

Il fiocco di cristalli per una chioma preppy

Se pensate che aggiungere un fiocco a un semiraccolto sia una scelta banale, forse non avete mai osato sfoggiarne uno pieno di strass. Un concentrato di luce, capace di dare un tocco regale a qualsiasi acconciatura proprio grazie al numero quasi "esagerato" di cristalli presenti sull'accessorio.

Capelli con accessori: i bagliori preziosi dei cristalli

La semplicità è sempre un'arma vincente, anche quando si tratta di accessori preziosi per capelli: delle mollette a baguette decorate con fiori o fiocchi di neve tempestati di cristalli, infatti, possono dare un tocco gentile e romantico all'acconciatura senza stravolgerla.

Corone di fiori dal cuore gioiello

Per le più audaci, la preziosità dei fiori è perfetta per dare un tocco elegante e raffinato alla chioma. Leggeri e disposti come una vera e propria coroncina, possono arricchirsi con steli d'argento e pistilli di perle diventando un accessorio gioiello da portare sui capelli sciolti.

Fiocchi d'argento per le pettinature più leziose

Perché scegliere un solo accessorio quando è possibile raddoppiare la bellezza dell'acconciatura? Su un paio di low space buns, ad esempio, è possibile aggiungere fiocchetti argentati per ottenere un effetto lezioso e sbarazzino.

L'animo pop degli accessori preziosi per capelli

Scegliere degli accessori preziosi per i capelli non significa cedere esclusivamente al fascino di fasce, corone e cerchietti. Un paio di mollette con la clip decorate con perline, infatti, possono rivelarsi la scelta audace per dare alla chioma un'allure pop e cartoon senza rinunciare a un effetto gioiello.

Fermacapelli gioiello per impreziosire lo chignon

Pettinatura elegante per eccellenza, lo chignon può impreziosirsi attraverso accessori semplici e d'effetto, come una molletta-gioiello. L'ideale è fare in modo che si poggi con delicatezza sull'acconciatura, mettendo in evidenza la struttura stessa dello chignon e i suoi intrecci.