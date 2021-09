S top ai canoni, gli stereotipi e il conformismo. Ecco alcune delle vip che hanno completamente stravolto il concetto di bellezza, con naturalezza e assoluta unicità.

Che cos’è la bellezza? Una domanda che in tanti si fanno ma che di fatto non ha una vera risposta. E il motivo ce lo dice la stessa definizione che descrive il concetto di bellezza ovvero quella qualità in grado di appagare l'animo attraverso i sensi, diventando oggetto di ammirazione e compiacimento. Tutto e il contrario di tutto insomma.

E questo ce lo dimostra anche il trascorrere del tempo. E come, nel corso degli anni, sia radicalmente cambiato il concetto di bellezza. Anche grazie a celebrità e vip che ne hanno completamente stravolto i canoni (e meno male). Sdoganando una bellezza più inclusiva, meno stereotipata e più libera di esprimersi in ogni sua minima sfaccettatura. In tutta la sua forza e naturalezza. Ecco allora alcune delle vip che, negli ultimi anni, si sono fatte portavoce di una bellezza nuova, vera e autentica.

Beyoncé

Carisma, talento e una bellezza che lascia davvero senza fiato. Una vera paladina dell’autenticità, parliamo di lei, Beyoncé. Che con le sue curve morbide e sinuose ha portato alla ribalta un concetto di bellezza più equilibrato.

Naturale e armonioso, meno “costruito” o improntato sulla ricerca della perfezione del corpo (che comunque non esiste) e dove anche il make up non serve per coprire o esagerare i lineamenti. Optando, invece, per un look più genuino. Una bellezza vera, libera di mostrarsi e di essere come è, in tutte le sue stupende forme.

Zendaya

Unica nel suo genere, Zendaya, attrice ma anche cantante, modella e fonte di ispirazione per tantissime ragazze/i, è una delle muse ispiratrici contemporanee di un nuovo concetto di bellezza. Un modello che ribalta completamente gli ormai superati stereotipi e dettami che fino a poco tempo fa hanno caratterizzato il concetto del bello e di come una donna dovrebbe apparire per essere ritenuta tale.

Come? Mostrandosi in innumerevoli versioni, giocando con la sua chioma con acconciature diverse e che (spesso) valorizzano le sue origini. Ma non solo. Tratto distintivo della bellissima Zendaya sono anche le sopracciglia, importanti e definite, così come la sua inclinazione a mostrarsi al naturale. Portando avanti un importantissimo messaggio di accettazione e amore per se stesse/i nella propria totalità.

Winnie Harlow

Decisamente unica. La super modella Winnie Harlow è forse la rappresentante maggiore di come il concetto di bellezza sia (finalmente) cambiato, anche nel patinato mondo della moda. Il suo marchio di fabbrica? La vitiligine, che se da un lato l’ha portata a essere presa di mira dai tanti (troppi) leoni da tastiera, dall’altro l’ha elevata a icona di una nuova bellezza.

Fuori dagli schemi, inclusiva, reale. Abbattendo completamente gli stereotipi obsoleti associati al mondo della moda e al concetto di bellezza, esaltando la diversità e la straordinarietà che caratterizza ognuno di noi.

Arisa

Italianissima, porta voce di un concetto di bellezza a 360° e body positive, dove regna sovrano l’amore per se stesse, in ogni più lieve sfaccettatura. Imparando ad accettarsi e a volersi davvero bene, sempre e comunque. E dopo tutto non vediamo perché non dovrebbe essere così. Una donna a cui piace sperimentare e cambiare il suo aspetto, soprattutto in tema di capelli.

Lisci, ricci, castani o biondi, lunghissimi o rasati, come il suo ultimo look, ma sempre bellissima. Dimostrando come l’unico vero concetto di bellezza de seguire sia lo stare bene con se stesse/ i e con il proprio corpo.

Armine Harutyunyan

Una bellezza non convenzionale (e meno male), scelta come protagonista delle campagne della casa di moda Gucci. Parliamo di Armine Harutyunyan, classe 1997, laureata in grafica ma diventata ben presto una delle modelle più chiacchierate del momento. Il motivo? I suoi lineamenti che non seguono i canoni estetici a cui la moda ci ha (forse) abituati. Sopracciglia folte, naso adunco, sguardo inteso.

Tutte caratteristiche che, se da una parte vengono criticate dagli hater (come se questo li riguardasse in qualche modo) dall’altro hanno reso popolarissima questa splendida modella, portatrice di un nuovo e anticonformista concetto di bellezza. Di cui tutti avevamo e abbiamo tanto bisogno.

Bebe Vio

Campionessa indiscussa nello sport (ha recentemente vinto l’oro nel fioretto alle Paraolimpiadi di Tokio) e nella vita. Tanto da essere applaudita solo pochi giorni fa al Parlamento Europeo, come vera fonte di ispirazione. Ma non solo.

Bebe Vio è anche stata protagonista di spot e diverse campagne pubblicitarie, scelta e voluta come paladina di un concetto di bellezza a tutto tondo. Dimostrando a tutti come la bellezza non sia solo quella fisica ma, soprattutto, quella che arriva dalla propria voglia di vivere e di sorridere sempre. E lei ne ha davvero da vendere. Imparando a godere a pieno della propria vita in ogni sua più sottile sfaccettatura.

E queste sono solo alcune delle tante vip che solo ultimamente si sono fatte portavoce di una bellezza nuova, slegata dai canoni estetici tradizionali (e ormai superatissimi). Per portare alla luce quanto sia la propria unicità e la consapevolezza di sé a renderci assolutamente straordinarie/i.