C ambio look in vista? Ecco alcune vip italiane e non, che non hanno avuto paura di cambiare radicalmente il loro taglio di capelli (e ci hanno guadagnato in bellezza e fascino).

Una delle ”paure” maggiori in tema di look e che affligge la maggior parte delle donne (comprese le vip di tutto il mondo), è quella che riguarda il taglio dei capelli. Ovvero l’uscire dalla propria comfort zone e sperimentare un’acconciatura nuova. Diversa e, in alcuni casi, totalmente distante da quella che si è solite portare.

Un timore dettato dall’abitudine, dall’incertezza del risultato, dall’impossibilità di riparare una volta fatto. Ma che, se viene superato, sa regalare bellissime sorprese e tagli davvero eccezionali. Non ci credete? Provate allora a pensare alle tante vip che, nonostante l’immagine pubblica, per copione o per decisione personale, hanno cambiato il loro taglio di capelli in modo radicale rispetto a come eravamo abituati a vederle. Ottenendo un risultato e un look totalmente nuovo, inaspettato e, guarda un po', assolutamente irresistibile.

Michelle Hunziker, il cambio look della vita

Parlando di vip e tagli di capelli non si può che iniziare con lei, Michelle Hunziker, che dopo oltre vent’anni, ha deciso di cambiare radicalmente il suo look. E che look! Per chi non lo sapesse, la bellissima Michelle è sempre stata famosa, tra le altre, per la sua lunga capigliatura bionda. Un taglio semplicissimo medio/lungo e rigorosamente pari.

Con un colpo di testa e di forbici, però, solo poche settimane fa la showgirl ci ha stupiti tutti sfoggiando un bellissimo caschetto biondo. Sbarazzino e sexy allo stesso tempo che non toglie nulla alla sua bellezza ma che, se possibile, aumenta di gran lunga il suo naturale fascino.

Arisa, una vip dal look multicolor

Se esiste un binomio tra vip e tagli di capelli, la regina incontrastata dei cambi look è senza dubbio Arisa. Cantante dalla voce straordinaria e donna dalle molteplici sfaccettature, anche quando si tratta di capelli.

Lunghi e mossi, cortissimi color platino o, come è apparsa negli ultimi giorni, multicolor. Arisa non ha nessuna paura a osare e sperimentare (e perché mai dovrebbe averne poi) e lo fa con straordinaria naturalezza, sfoggiando sempre dei look assolutamente iconici e unici, proprio come lei.

Penelope Cruz, fascino caliente

Anima latina, caliente e chioma fluente. O almeno così lo era fino a poco tempo fa, quando ha deciso di darci un taglio e cambiare di netto il suo conosciutissimo look. Di quale vip parliamo? Dell’attrice Penelope Cruz e dei suoi ex lunghissimi capelli.

La Cruz, infatti, ha deciso di cambiare, eliminando parte della sua chioma in favore di un caschetto medio, scalato. Che le dona un tocco di giovinezza in più e tanto, tantissimo fascino (come se già non ne avesse abbastanza). Insomma, un cambio look decisamente azzeccato.

Demi Lovato, una vip libera anche nel look

E quando si parla di cambiamenti una vip che ne ha fatti davvero molti è sicuramente Demi Lovato, anche in fatto di look. E ci pare che ci abbia davvero guadagnato, in tutti i sensi. La cantante, infatti, è passata da una chioma lunga e castana e un taglio in stile pixie cut, sofisticato, femminile, e assolutamente da copiare.

Un look che, come dichiarato da lei stessa, le ha donato una maggior sicurezza e una sensazione nuova di libertà e profonda autenticità. Insomma, brava Demi!

Francesca Michielin, una vip tra musica, capelli e beneficenza

C’è chi lo fa per moda o per piacere e chi, alla voglia di cambiare, unisce anche una nota solidale e di attenzione verso il prossimo. Parliamo di Francesca Michielin che durante la prima puntata del Festival di Sanremo è apparsa sul palco con un taglio nuovissimo e cortissimo.

Un blunt cut, ovvero un caschetto netto, pulito e con le punte pari. Un gesto fatto per rinnovare il suo look, certo, ma anche per beneficenza. Donando la sua ex lunghissima chioma a coloro che, a causa di una malattia, perdono i capelli.

Monica Bellucci, vip dal carisma e fascino italiano

Segni particolari, bellissima. Monica Bellucci è una delle attrici italiane più amate nel nostro Paese e all’estero. Icona di bellezza e donna di un’eleganza e un fascino senza fine. E un’altra delle vip che, optando per un cambio look, ha aggiunto una nota di charme in più al proprio stile.

Come? Accorciando la sua lunga chioma (a cui tutti eravamo abituati) in favore di un taglio più leggero, un caschetto lungo, morbido. Impreziosito da bellissime onde che la rendono ancora più femminile e ammaliante.

Alessandra Amoroso, colpi di testa e di voce

Un’altra vip che quando si tratta di capelli non lascia niente al caso (e alla paura) è Alessandra Amoroso. La cantante, infatti, non è nuova a tagli originali e sempre diversi. Spaziando da quelli più lunghi a look cortissimi.

Ma sempre con un effetto strepitoso. Il suo ultimo cambio di chioma è un bellissimo carré corto abbinato a una frangetta cortissima. Che le dona un aspetto allegro, sbarazzino ma anche assolutamente chic.

Laura Chiatti, ritorno al biondo con un ma!

Se da una parte ai suoi cambi di colore ci eravamo abituati, dall’altro vederla con un biondissimo bob con frangia è stata davvero una sorpresa. Una bellissima sorpresa. Perché Laura Chiatti è sicuramente tra le vip che portano meglio questo genere di taglio.

Un hair look sexy, che le dona luminosità e un fascino indiscutibile. Perfetto per ogni occasione e per trasformarla in una vera icona di stile.

Matilde Gioli, dal lungo al caschetto

I capelli dell’attrice Matilde Gioli sono sempre stati una certezza, castani e lunghissimi. Fino a quando non ha deciso di darci un taglio, cambiando il suo look senza nessuna paura e con un effetto davvero eccezionale.

Un caschetto ondulato tutto da copiare, che le dona un’aria sofistica, da vera diva del cinema quale è. Uno stravolgimento che ha aggiunto fascino al suo look e che siamo certi non abbandonerà per molto tempo.

Cecilia Rodriguez, basta un dettaglio per cambiare

E per cambiare look non si deve necessariamente andare a toccare le lunghezze. Basta optare per un dettaglio in grado di modificare il proprio stile con una sola sforbiciata, la frangia.

Lo sa bene la vip argentina Cecilia Rodriguez, che proprio quest’anno ha deciso di ritoccare la sua lunga chioma con un particolare di puro fascino. Appunto la frangetta. Un elemento nuovo nel suo look che l’ha resa ancora più sensuale e caliente. Che dire, davvero un’ottima scelta.

Le vip che quest’anno hanno messo da parte ogni dubbio per lasciarsi sorprendere da nuovi tagli e look sono davvero tante. Come una sorta di nuovo inizio che, a ben vedere, le ha rese ancora più belle.

Perché quindi non provare anche voi a cambiare il vostro look con un taglio assolutamente di tendenza? Visti questo risultati siamo sicure che non ve ne pentirete. Provare per credere!