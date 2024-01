V-beauty: ecco la skincare intima

A bbasso i tabù: è arrivato il momento di parlare dell’importanza della skincare intima e noi ti raccontiamo perché è importante farlo.

Abbiamo imparato l’importanza della skincare, dell’hair-care e della body care, ma si parla ancora poco di skincare intima. Purtroppo quando si parla di apparato genitale e di organi riproduttivi, soprattutto se femminili, i tabù sono difficili da abbattere e se si parla dei genitali femminili apriti cielo, iniziano a suonare campanelli d’allarme come se un palazzo governativo stesse andando a fuoco. Come reference vorremmo ricordare il clamore suscitato dalla candela di Heretic Perfume intitolata This smells like my vagina.

Durante un’intervista, la founder di Goop ha svelato che è iniziato tutto come un gioco nato da una battuta che ha fatto mentre testava i profumi di diverse candele. “Non sarebbe figo se qualcuno avesse il coraggio di chiamarla così?”. Gwyneth Paltrow questo coraggio l’ha avuto, specificando di voler far sparire il senso di vergogna nelle donne ogni qualvolta si affronti l’argomento vagina.

Eppure sono parti del corpo con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e di cui è importante prendersi cura per mantenere la zona intima in salute. È anche importante sottolineare che i prodotti per la V beauty routine non sono nati per insinuare che ci sia qualcosa di sbagliato nella nostra vulva, ma solo per aiutarci ad essere serene e a farci sentire protette e al sicuro. La cura che abbiamo per la zona intima non deve essere assolutamente motivo di vergogna o disagio, nemmeno durante il ciclo mestruale.

Cos’è la skincare intima

Sappiamo che la vagina - il canale muscolo-membranoso interno, che unisce l'utero con la vulva, la parte esterna - è autopulente, quindi non sarebbe necessario lavarla. La verità è che la V (come vulva) routine è davvero minimale e di solito si limita all’utilizzo di un detergente intimo. Questo succede perché poche sanno che in realtà esiste un mondo di prodotti per la V skincare (dove abbiamo capito che la V non significa skincare vaginale) che è ancora sconosciuto alla grande maggioranza delle donne.

Un po’ per vezzo e un po’ per salute, i prodotti per la V routine servono non solo a migliorarne l’aspetto estetico, ma anche a mantenere in equilibrio la flora vaginale e a proteggere la zona da eventuali arrossamenti o fastidi, un must per chi si trova a dover combattere spesso con queste problematiche.

Kysh Cosmetics Refreshing Mist

Un trattamento spray da portare sempre con sé formulato per rinfrescare, idratare e proteggere la zona della vulva. Lo specifico mix di attivi aiuta a proteggere la pelle da eventuali fastidi e arrossamenti creando una barriera protettiva invisibile. L’acido ialuronico poi, idrata e rimpolpa la zona intima, aiutando a prevenirne la disidratazione.

Ayay Deodorante Intimo in Crema

La sua composizione è fresca e leggera, di rapido assorbimento, e la carica emolliente dei suoi nutrienti naturali lo rende una coccola indimenticabile dal profumo inebriante che dura a lungo, tutto il giorno, mentre neutralizza gli odori e ti regala morbidezza e idratazione costante. La sua formulazione agisce sulla flora batterica delle zone intime, responsabile della formazione dei cattivi odori, e abbina un’azione assorbente, idratante e protettiva.

Aime Love Boost

Un integratore alimentare che aiuta a mantenere una flora vaginale sana ed equilibrata e agisce come barriera naturale contro i batteri nocivi grazie ai probiotici specifici per la flora intima. Questo integratore aiuta a prevenire disturbi come le infezioni urinarie e vaginali.

Ambadué Intimate Balance

Siero intimo femminile per l’equilibrio del microbiota vulvare, aiuta a mantenere il benessere dell’area intima femminile. Grazie all’azione postbiotica e alla presenza di cannabidiolo e mirra, favorisce il mantenimento della microflora intima, rafforza la funzione di barriera cutanea e dona sollievo in caso di discomfort intimi o irritazione causata dalla rasatura. L’acido ialuronico e il glicogeno hanno azione anti-ageing e contrastano il rilassamento cutaneo.

Fler Velvet Care

Mousse intima prebiotica che combina estratto di avena, acido lattico e provitamina B5 per garantire la massima protezione e l'equilibrio della flora batterica vaginale.

Saugella Acti3

Detergente per l’igiene intima a pH acido (3.5) con Thymus vulgaris (timo), un antibatterico naturale e Acti GyneProtection System, una tecnologia che aiuta a combattere i fastidi intimi.

Victoria Waikiki Roxanne

Una crema iridescente per la zona bikini con ingredienti attivi ad azione lifting, antisettica, lenitiva, setificante.

AMA Cosmesi Intimo Orchidea e Cocco Detergente Delicato

Formula delicata a pH fisiologico con acido lattico ed estratto di lavanda che deterge rispettando la delicatezza delle parti intime e dona una sensazione di freschezza, aiutando le difese fisiologiche dell’organismo a combattere le aggressioni degli agenti esterni e prevenendo l’insorgenza di infezioni vaginali.