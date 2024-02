Skincare calmante e lenitiva per la pelle sensibile e arrossata

I migliori prodotti per pelli reattive e sensibilizzate

Se hai la pelle sensibile (e, se ce l’hai, probabilmente avrai sperimentato anche uno dei suoi side effect più comuni, ossia rossori e arrossamenti vari) saprai di per certo che prendersene cura in modo adeguato non è facile. Fra i fattori di stress e ambientali esterni, che mutano in base alle stagioni e via via creano delle reazioni avverse sull’epidermide (in inverno il freddo e il vento rischiano di infiammare e arrossare il derma, in estate la sabbia, il cloro, l’acqua di mare invece hanno un effetto irritante), le condizioni originarie della nostra pelle che già ci fanno partire in svantaggio e l’uso a volte di prodotti troppo strong e inadatti, creano un mix letale di fattori che rende difficile soddisfare tutte le esigenze che la nostra cute richiede. Per questo motivo, in nostro aiuto arrivano tutta una serie di prodotti calmanti e lenitivi che, grazie alle formulazioni ricche di attivi specifici, idratano, nutrono e illuminano la nostra pelle mentre ne contrastano le problematiche.

Skin First, Detergente Viso Delicato

Un cleanser viso ideale per detergere delicatamente in maniera non aggressiva e rimuovere sporco, impurità e residui di makeup, rispettando l’equilibrio cutaneo e preservando il film idrolipidico. All’interno contiene tutti ingredienti - come estratto di avena, estratto di cetriolo, estratto di camomilla, estratto di calendula, aloe e pantenolo - noti per la loro azione idratante e lenitiva, che contrastano i possibili rossori e secchezza da detersione.

Dr. Barbara Strum, Calming Serum

Arricchito con un complesso attivo a base vegetale di cardiospermum, echium plantagineum e girasole, questo siero lenisce e riequilibra la pelle irritata: che si tratti di un’azione d’urto necessaria dopo l'esposizione al sole o la rasatura, sia costante, d’aiuto nel contrastare fattori esterni e inquinamento ambientale.

Paula’s Choice, Mosturizer Milky Toner

Un tonico formulato con un mix di ingredienti anti-age e dall’azione rimpolpante, che leniscono e riducono visibilmente i rossori, fra i quali la radice di ophiopogum japonicus, anche detto “mughetto giapponese”, che supporta il microbioma e la barriera cutanea per aiutare a prevenire i segni di sensibilità e radice di marshmallow, che protegge la pelle dalle sostanze irritanti e ha proprietà emollienti e curative.

Comfort Zone, Remedy Cream

Una crema leggera ad azione lenitiva ed idratante per pelli delicate e sensibili che rafforza le difese cutanee ed è formulata con un prebiotico di origine naturale e olio di marula per un'azione che supporta la funzionalità della barriera cutanea.

Freshly Cosmetics, Rose Quartz Facial Cleanser

Un gel detergente delicato con PH fisiologico che deterge in profondità senza seccare né irritare la pelle mentre lenisce e preserva la barriera cutanea. Inoltre all’interno, invece del sapone (che è il risultato di una reazione chimica, perciò alla lunga può cambiare il pH della pelle e avere effetti sulla barriera dermica) contiene le saponine, sostanze vegetali con proprietà simili al sapone che che rispettano la barriera lasciando la pelle nutrita e morbida.

La Roche-Posay, Cicaplast Baume

Uno dei balm più famosi in circolazione per pelli irritate o fragilizzate: dall’azione anti-batterica, questo prodotto contiene pantenolo al 5%, madecassoside, glicerina, burro di karitè e acqua termale La Roche-Posay che in sinergia riparano la pelle screpolata, desquamata e diminuiscono reattività e rossori.

Votary, Super Sensitive Cleansing Cream

Un detergente lenitivo dalla texture oleosa adatto a rimuovere impurità e makeup senza irritare per sfregamento. All’interno contiene estratti di semi d'uva, mirtillo, semi di chia e zucca per nutrire ed estratto di avena per lenire e coccolare il derma.

Dermalogica, Barrier Repair Ultracalming

Una crema idratante che rinforza la pelle sensibile e sensibilizzata riducendo così fastidi, bruciore e prurito. Formulata con l’UltraCalming Complex di Dermalogica, contenente avena e attivi che agiscono sotto la superficie cutanea per contrastare le infiammazioni, ha al suo interno anche olio di Enotera, olio di semi di borragine e siliconi come le vitamine C ed E, che ripristinano la barriera cutanea agendo sui radicali liberi che provocano infiammazioni e irritazioni.

Pai, Instant Kalmer Serum

Un siero capace di calmare la pelle infiammata e reattiva (ma anche quelle con eczema, psoriasi e rosacea) grazie al mix di Sea Aster e ceramidi al suo interno, che aiutano a rafforzare la barriera cutanea, idratare ma anche diminuire i rossori momentaneamente e nel tempo.

Hellobody, Cocos Calm Coconut Soothing Face Toner

Una lozione tonificante viso che lenisce il derma e riequilibra il pH della pelle mentre ne mantiene l’idratazione. Formulato con estratto di cocco, estratto di calendula e concentrato di aloe vera, è anche priva di di alcool per essere il più possibile delicata sulla pelle.

Espa, Optimal Skin Pro-Serum

Un siero contenente un concentrato di girasole che sostiene la barriera lipidica della pelle e una miscela di balloon vite, ribes nero, olio di semi e del finocchio di mare che lavorano assieme per lenire, nutrire e idratare la pelle sensibile.

Glow Recipe, Avocado Ceramide Recovery Serum

Un siero che aiuta a minimizzare i rossori e lenisce la pelle infiammata e reattiva. Al suo interno il burro e l’estratto di avocado ammorbidiscono la cute secca e screpolata e idratano, mentre l’allantoina, il latte di riso e 5 ceramidi (scelte perché sono identiche alle ceramidi già presenti nella barriera lipidica della pelle) aiutano a ridurre i rossori sostenendo la salute della barriera cutanea.