Settimana bianca: i migliori solari da mettere nel beauty case

A nche se tu vai in vacanza, la skincare routine deve essere sempre on point, soprattutto alle grandi altitudini, dove il sole rischia di fare seri danni.

L’abbiamo detto in tutti i modi e ogni volta che si è presentata l’occasione: usare la protezione solare tutto l’anno è importante per prevenire una serie di problematiche, anche piuttosto serie, della pelle. Le scottature sono le peggiori nemiche per la salute della pelle, perché anche una volta che il danno superficiale è sparito, è quello profondo che in futuro potrebbe causare ulteriori problemi. E poi non sottovalutiamo il problema delle macchie cutanee e dell’invecchiamento precoce.

Dal momento che in inverno spendiamo la maggior parte del tempo in città, tendiamo ad abbassare la guardia, perché in effetti le giornate grigie e uggiose non sono esattamente un invito all’uso di un solare urbano, ma quando si va in settimana bianca è un altro discorso. Siamo ben oltre quella (beata?) inconsapevolezza da Vacanze di Natale ‘83, quelle della ”Milano-Cortina in due giri di Rolex” e della Milano da bere in trasferta che si godeva i raggi del sole della rinomata località sciistica senza minimamente preoccuparsi di scottature & co.

In montagna come al mare (quindi leggi qui anche se stai contemplando un winter break al caldo), la protezione solare è diventata un must-have, sia che ti piaccia dominare le piste da sci o aspettare gli amici in baita. Tra l’altitudine e il riflesso dei raggi sulla neve, in montagna rischi scottature davvero serie. E se per tua fortuna non hai mai avuto l’occasione di sperimentare labbra, viso e occhi gonfi come dopo un incontro con Tyson solo perché hai fatto la splendida e hai sottovalutato la potenza del sole, lasciati dire una cosa: questa è una di quelle esperienze che non vuoi provare nemmeno una volta nella vita.

Se sei un’habitué della montagna è probabile che il tuo beauty-case sia quello di una vera professionista, colmo di creme super idratanti e riparatrici e, ovviamente, una serie di solari per viso e labbra, da tenere sempre con te per poterli riapplicare frequentemente. Gli stick solari saranno i tuoi migliori amici: piccoli da trasportare e pratici da utilizzare e metterli sulle zone più esposte, anche se tra (l’eventuale) casco e la mascherina i centimetri di pelle al sole sono davvero pochi. E poi non vorrai di certo ritrovarti con i segni dell’abbronzatura sul viso: già sono orridi quelli degli occhiali da sole in estate, figurati come sarebbe ritrovarsi con il viso bicolor.

Ecco qui per te una selezione dei migliori solari da portare in settimana bianca. Buona sciatta.

STICK LABBRA SPF 50+ AVÈNE

Shiseido SUN BB MEDIUM SPORTS

SUN SYSTEM STICK TRASPARENT SPF 50+ RILASTIL

Uriage Bariesun Fluido 100 Spf 50+

La Roche Posay Anthelios Age Correct Crema solare foto-correttiva Spf50

Vichy Ideal Soleil Stick Zone Sensibili Spf50+

Nuxe Sun Crema Solare Anti-Età Viso Spf50

Eucerin Sun Crema Viso Spf50+

Isdin Fotoprotector Fusion Gel Solare Sport Spf50+

Lierac Sunissime Fluido Solare Protettivo Viso Spf50+ Antietà Globale

