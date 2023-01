Saldi beauty: approfitta ora di queste meravigliose offerte

S e ti si presenta un’occasione favolosa, perché non approfittarne? Noi abbiamo già la nostra lista pronta, nel caso volessi sbirciare…

Se non hai approfittato del Black Friday e del Cyber Monday non disperare: l’occasione per rimpolpare il tuo armadietto beauty grazie agli sconti delle profumerie online non è perduta per sempre. L’inizio dell’anno è il momento che tutte aspettiamo per dedicarci allo shopping, soprattutto se c’è la possibilità di fare qualche buon affare.

Per qualcuna la parola sconto fa risuonare un campanello che scatena una frenesia incontrollata che spinge a fare acquisti d’impulso di cui ci si pente nella maggior parte dei casi. Facciamo subito una premessa, così da evitare la frustrazione e la delusione che derivano dal comprare un prodotto sbagliato. Non vogliamo spingerti a fare acquisti selvaggi, ma uno shopping mirato e coscienzioso. E con mirato e coscienzioso intendiamo che è il momento di focalizzarci un attimo prima di estrarre la carta di credito e rivedere con cura i tuoi appunti nelle note, gli screenshot e tutti gli elementi salvati degli ultimi mesi, così da avere una shopping list accurata e non lasciare alcun margine di errore.

Nel dubbio ti suggeriamo dei motivi per cui puoi concederti un po’ di sano shopping beauty e approfittare di saldi, sconti e offerte.

Il primo motivo per comprare con i saldi beauty è per fare scorta dei prodotti che ami e usi di più, siano creme, trucchi o profumi. Se usi uno e un solo profumo e hai la fortuna di trovarlo scontato - e magari non succede tanto spesso - chi sei tu per non approfittarne? Lo stesso vale per skincare e trucchi. Se ti stai chiedendo se vanno a male, ricorda che in generale i prodotti di bellezza hanno una vita a scaffale di tre anni - tranne qualche eccezione per i prodotti che non contengono conservanti, ma sono anche gli stessi che hanno un PAO brevissimo -e se li conservi nel loro packaging intonso e in condizioni ideali, cioè in un luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta, le formule saranno ancora perfettamente integre quando avrai finito quelli che hai aperti ora.

Secondo: soprattutto se non sei una consumatrice fedele, ma ti piace sperimentare, i saldi in profumeria sono l’occasione perfetta per comprare quel siero che fa miracoli o quella lip combo rossetto e matita che ti fanno letteralmente sbavare su TikTok. In questo modo alleggerisci sì il portafogli, ma non crei una voragine nel conto in banca perché questo mese hai già comprato tre lipstick. Cerca di rimanere fedele alla tua lista di desideri e inizia a liberare un po’ di memoria sul telefono senza sentirti in colpa, soprattutto se puoi approfittare di sconti beauty pazzeschi - fino al 60% - sui tuoi prodotti preferiti. È un win-win.

Terzo, vuoi dare una svolta alla tua beauty routine in generale, non solo di skincare e di make-up, ma vuoi anche comprare quello che potrebbe essere il profumo della vita, ma non sai da dove iniziare? E allora eccoci qui con un elenco di prodotti beauty che non puoi lasciarti sfuggire, soprattutto in un momento in cui ci sono tantissimi saldi beauty.

Jeffrey Star Skin Frost Highlighter, -50%

Charlotte Tilbury Pillow Talk Duo Set, -20%

Drunk Elephant Status Glow Kit, -20%

NARS Explicit Content Climax Mascara Duo, -20%

Clinique Almost Lipstick in Black Honey, -15%

M.A.C. Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick, -40%

Augustinus Bader Ther Serum con TFC8, -31%

Yves Saint Laurent Libre EDP, -37%

Pat McGrath Labs X Bridgerton MTHRSHP Eye Palette, -30%

