Rughe contorno labbra: come prevenire la comparsa del codice a barre

L a comparsa del codice a barre ci spaventa, ecco perché serve un’attenzione particolare per questa delicata zona del viso. Scopri i prodotti migliori da usare e cosa non fare per evitare questo tipo di rughe.

Anche se le chiamiamo “codice a barre”, le rughe del prolabio sono una questione tutt’altro che simpatica, anche perché si trovano in una posizione che spesso è in primo piano nel viso, poiché spesso e volentieri ci piace truccare le labbra con rossetti e lipgloss che attirano ancor più l’attenzione.

Per quanto sia difficile la presenza del codice a barre in giovane età, non è da escludere del tutto una sua comparsa prematura: ecco perché è importante iniziare a prendersi cura di questa zona il prima possibile e impiegando diverse strategie.

Rughe contorno labbra: le cause della comparsa

La mancanza di idratazione e il fumo sono tra le cause principali di questo inestetismo. Per quanto riguarda la mancanza di idratazione, le cause possono essere molteplici e l’avanzare dell’età è la principale.

Con il passare degli anni Infatti, la pelle perde tono ed elasticità e si assottiglia e queste condizioni sono enfatizzate ancora di più quando la pelle è secca e disidratata. Anche l’esposizione ai raggi del sole, che causano invecchiamento precoce, può essere una delle cause delle rughe del contorno labbra e non solo. Se la zona non è protetta bene c’è anche il rischio di comparsa di macchie solari o di melasma che non farebbero altro che peggiorare l’aspetto del codice a barre.

Ultimo, ma non per importanza, il fumo. I danni del fumo sulla pelle e non solo sono già noti e sappiamo che causa invecchiamento precoce, ma anche la continua suzione della sigaretta predispone i muscoli della zona periorale alla compara di rughe e peggiora quelle già esistenti.

Rughe contorno labbra e i rimedi per prendersene cura

Se possibile, la soluzione migliore è ovviamente sempre quella di prevenire e quindi iniziare una routine contro le rughe del contorno labbra prima che queste si presentino. Se invece già le prime rughe hanno già fatto capolino hai anche l’opzione dei filler, che servono a riempire e distendere la zona, o il peeling chimico, che lavora dall’interno per stimolare la produzione di collagene.

I fattori chiave per un contorno labbra che rimanga disteso il più a lungo possibile però sono sempre l’esfoliazione, l’idratazione e qualche esercizio ad hoc per rilassare e distendere i muscoli.

Migliori creme codice a barre labbra

Ma cosa contengono le migliori creme da usare? Che sia una per il viso o una specifica per il contorno occhi, gli ingredienti chiave di cui non puoi fare a meno sono acido ialuronico e collagene, che mantengono la zona idratata, rimpolpata, compatta ed elastica.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.