Come rimuovere efficacemente l’abbronzatura dopo l’estate

T ornata dalle vacanze la tua tintarella inizia ad essere meno brillante ed omogenea?

È la cosa che desideriamo di più in estate: un’abbronzatura dorata ed uniforme in grado di regalarci quel look baciata dal sole tipico dei mesi estivi. Ma dopo le meritate vacanze, una volta tornate alla routine quotidiana, la pelle del viso e del corpo può apparire meno luminosa, più secca e con desquamazioni. Prima di ritrovarti con la classica abbronzatura a “macchie di leopardo”, è importante tornare a prendersi cura della propria pelle e dire a malincuore bye bye alla tua tintarella.

Perché la pelle appare secca e più grigiastra dopo le vacanze?

Durante l'esposizione al sole, la nostra pelle produce melanina, un pigmento che ci protegge dai raggi ultravioletti. Questo processo porta all'abbronzatura, ma provoca anche una maggiore produzione di cellule della pelle. Con il passare del tempo, queste cellule muoiono e si accumulano sulla superficie cutanea, rendendo il tuo colorito più grigiastro e creando quella fastidiosa sensazione di pelle secca e desquamata.

Scrubbing

Per facilitare il turnover cellulare ed uniformare il colorito della tua pelle, parti utilizzando uno scrub sotto la doccia una o due volte la settimana. Scegli prodotti formulati con ingredienti naturali come zucchero di canna o sale marino. Applica il prodotto su tutto il corpo massaggiandolo con movimenti circolari. La frizione dei microgranuli a contatto con la pelle, aiuterà a rimuovere non solo le cellule morte, ma ti garantirà anche una detersione più profonda per preparare la pelle agli step successivi della tua body care routine.

Body Tool

Chi l’ha detto che i beauty tool valgono solo per il viso? Anche in doccia ci sono tantissimi alleati per aiutarti a rimuovere l’abbronzatura e rendere la tua pelle morbida e vellutata. Primo fra tutti la spugna vegetale, facile da usare in combo con il tuo bagnoschiuma preferito, è perfetta per rimuovere in maniera uniforme l'abbronzatura, specialmete nei casi in cui la tintarella risulti irregolare oppure a “macchie”. Se sei una fan dei device hi - tech invece, puoi facilmente trovare in commercio delle vere e proprie spazzole per il corpo elettroniche, in grado di stimolare la circolazione sanguigna ed effettuare un massaggio linfodrenante, rimuovendo in profondità impurità e cellule morte.

I rimedi della nonna per togliere l’abbronzatura

I metodi naturali per eliminare l'abbronzatura sono la scelta ideale per chi desidera un approccio più delicato e naturale. A prima vista sembrano quasi degli smoothies, in realtà posso essere dei validi alleati per sbarazzarti dell’abbronzatura residua in modo efficace e sicuro.

Impacco con Papaia e Miele:

All'interno della papaia si trova l'enzima papaina, rinomato per le sue proprietà schiarenti sulla pelle, mentre il miele è efficace nel mantenere idratata ed elastica la pelle. Per realizzare una maschera, ti basterà utilizzare della polpa di papaia e mescolarla con del miele, una volta preparato l'impacco applicalo sul viso o sul corpo per 20 minuti e risciaqua delicatamente.

Limone, aloe vera e latte di cocco

Uno dei modi migliori per togliere l'abbronzatura con ingredienti naturali è utilizzare il succo di limone mixato ad altri super food, dal potere idratante, idratanti come l’aloe vera ed il latte di cocco. Il limone, ha infatti proprietà schiarenti che possono contribuire a rimuovere l’abbronzatura in tempi brevi, ma attenzione: può essere molto aggressivo sul viso, per questo motivo, in caso di pelli secche o sensibili è meglio evitare.

Curcuma & miele

Per le pelli più delicate è meglio provare ad applicare direttamente sulle aree abbronzate una miscela di curcuma in polvere con miele. La curcuma ha proprietà sbiancanti ed esfolianti che possono aiutarti a ridurre gradualmente l'intensità dell'abbronzatura.