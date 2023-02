Regali di San Valentino: ecco le migliori idee beauty per lui e per lei

S e non ti sei ancora fatta un’idea precisa di cosa regalare alla tua dolce metà per San Valentino, abbiamo trovato delle proposte che potrebbero fare al caso tuo. Ti facciamo risparmiare tempo e fatica, così non arriverai sotto data disperata perché non hai trovato nulla di interessante. Forza, non hai scuse

Trovare il regalo di San Valentino per la persona amata è sempre una sfida. Da un lato si desidera fare un bel regalo, ma bisogna sempre considerare interessi, budget, quello che la dolce metà già possiede e ciò che potrebbe desiderare. È inevitabile che il coefficiente di difficoltà subisca un’impennata.

San Valentino: i regali per lei, lui o per te stess*

Che lo si festeggi in coppia, con un’amica o felicemente da single, San Valentino rimane la festa dell’amore e quindi quale idea migliore se non quella di regalare al tuo lui o alla tua lei una coccola beauty? Che sia un profumo, un’esperienza o qualcosa di più tangibile, non importa quanto decidi di investire, perché l’importante è sfruttare ogni occasione per dedicare del tempo e prendersi cura di chi si ama o anche solo ricordarle con un pensiero che ricopre un ruolo speciale nella tua vita.

1/23 Valentine’s Box “Le 10 cose che amo di te”, Douglas - Dieci giorni di San Valentino tra profumi, skincare e make-up. 2/23 Pacchetto 4 giorni/3 notti all’Hotel Terme Merano - Tra i numerosi benefit del pacchetto è incluso l’accesso alla Sky Spa dell’hotel, con infinity pool panoramica, vasche idromassaggio, bagno turco, saune e sale fitness. 3/23 Lovefest Burning Cherry 48, Kayali (da Sephora) - Note di ciliegia e lampone con pralina caramellata con palo santo, legno di guaiaco e patchouli. 4/23 Hammam, Nautilus - Un momento rigenerante di riposo e relax all’interno della fitness lounge meneghina, grazie al bagno turco che purifica l’organismo. 5/23 Rouge G Cherry Blossom, Guerlain - Shade in Rosy Bloom e case celebrativa di Sakura. 6/23 Israele, Un viaggio tra benessere e scoperta - Si può godere delle proprietà benefiche dei sali e dei fanghi del Mar Morto, esplorare il deserto del Negev e percorrere la strada del vino. 7/23 Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum, Gucci - Note di gardenia bianca che si sposano con il gelsomino grandifolium, il fiore di pero e lo zucchero di canna. 8/23 Lift Up Box, Recharge Me System - Con Latte Detergente Affinity, 4 Supreme Mask, 4 Ricariche Booster e 1 Spray Booster. 9/23 Gift Box Excellent Day Spa, Boscolo - Una giornata in coppia a scelta tra le SPA degli alberghi 4 e 5 stelle.

10/23 Lunar Year Eyeshadow Palette, M.A.C. (Ed. Lim.)

11/23 Skin Supremes Set, Foreo - Con BEAR mini, UFO mini 2, Maschera viso UFO Glow Addict e SERUM SERUM. 12/23 Pacchetto di San Valentino Grotta Giusti, IHC Italian Hospitality Collection - Un soggiorno di due notti in mezza pensione con ingresso alla grotta termale e massaggio di coppia incluso. 13/23 Huile Prodigieuse Riche, Nuxe - Olio nutriente per viso, corpo e capelli è perfetto sia nel rituale di bellezza che per un meraviglioso massaggio. 14/23 Liquo, Angela Ciampagna - Un estratto gourmand con liquirizia e anice. 15/23 Trattamento di coppia, Aquardens - Trattamento a scelta nel parco termale che si affaccia sulle colline della Valpolicella. 16/23 Coffret MIA Classica Uomo, Acqua dell’Elba - 17/23 Kit per lui Threesome, Bullfrog - 18/23 Kit Fresh Love Yourself, Ringana - Con latte corpo e lip balm.

19/23 Beauty Kit, Gofu - Con guanto Frame Cleanser, Emulsione Idratante, Gel Detergente e Gel Oleoso.

20/23 Pillow Case, Francine Haircare - Federa 100% in seta. 21/23 Rituale Gonfiore Facciale Pelle Giovane, Layla Cosmetics - 22/23 The Power of Love Kit, Lush (ed. Lim.) - 23/23 Calendario di San Valentino, Lancôme -