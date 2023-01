San Valentino 2023: i profumi per lei, per lui e di coppia da regalare

S copri le fragranze che celebrano l’amore, per se stessi e in coppia, che renderanno speciale questa giornata

San Valentino è la festa degli innamorati per eccellenza. Ogni anno si celebra il legame con la persona amata a suon di scambi di regali, fiori e cene romantiche. Negli Stati Uniti invece, V-Day celebra l’amore come sentimento, che non per forza lega una coppia, ma anche famiglia e amici. Come tradizione è di gran lunga la migliore, perché è decisamente più inclusiva e, se proprio vogliamo fare le cose in grande, dovrebbe essere un modo per manifestare e celebrare l’amore per se stessi, cosa che spesso ci dimentichiamo di fare.

Ebbene sì, anche San Valentino è un’occasione per rompere regole e tradizioni e introdurne di nuove, anche perché non ci diciamo mai abbastanza quanto ci apprezziamo e quanto ci vogliamo bene. E allora perché non farsi un regalo, una coccola che ce lo ricordi ogni giorno?

Regalare un profumo a San Valentino, se stessi o alle persone amate, è un gesto carico di significato. Ogni fragranza avvolge chi la indossa come un abbraccio e ogni volta che i ricettori olfattivi vengono sollecitati dalle sue note, sono un reminder non solo della persona che l’ha regalata, ma anche del significato implicito del cadeau.

Il profumo per lei e per lui da regalare a San Valentino

Non c’è da meravigliarsi quindi se gli innamorati si scambiano profumi: in questo modo ogni qualvolta si sentirà nell’aria la fragranza che la mente associa a quella persona sarà come averla vicina, grazie all’immenso potere della memoria olfattiva.

C’è un usanza diffusa tra le coppie in Corea - e non solo a San Valentino - che è il twinning, ovvero indossare vestiti di coppia come dichiarazione del loro status. In maniera più sottile è possibile farlo anche con i profumi, scegliendo la declinazione dello stesso profumo per lui e per lei, un po’ come lo yin e lo yang.

In alternativa si può scegliere di condividere una fragranza genderless: ce ne sono tante e meravigliose che trovare un accordo sarà facilissimo.

I profumi da autoregalarsi a San Valentino

Siccome abbiamo deciso che San Valentino è un’occasione per celebrare anche l’amore verso se stesse, scegliere un profumo da indossare ogni giorno è un modo per coccolarsi e per amarsi. Un profumo che ti rispecchi, che dica al mondo chi sei. Sì, anche un profumo sfacciato o super sensuale, se ti rende felice. È quel piccolo gesto in più, una gentilezza verso se stesse e un’affermazione giornaliera (che non guasta mai, soprattutto nei giorni no) del nostro valore.

1/21 Do Son EDP, Diptyque (ed. Lim.)- Tuberosa, fiori d’arancio e gelsomino con sfaccettature verdi, acquatiche, floreali, cremose e solari. 2/21 Red Roses Cologne, Jo Malone London (ed. Lim.) - Limone, rose rosse e favo. 3/21 Coco Mademoiselle L’Eau de Parfum Intense, Chanel - Rosa, gelsomino, patchouli, arancia, bergamotto, fava tonka e vaniglia.

Bleu de Chanel Parfum, Chanel - Scorza di limone, bergamotto, menta e artemisia, lavanda, ananas, geranio e note verdi, sandalo, legno di cedro, iso e fava tonka. 4/21 La Fille de Berlin, Serge Lutens (ed. Lim) - Rosa, geranio; palmarosa; miele, patchouli e muschio vegetale. 5/21 Primaluce, Mediterranea - Arancia dolce, cedro, ribes, pitosforo, eliotropio, zagara, violetta, muschio bianco, ambra e vaniglia.

Sol di sale, Mediterranea - Bergamotto, pino, eucalyptus, accordo marino, timo bianco, mirto, lei riso, pitosforo, lavanda , cedro, patchouli, labdano e muschio. 6/21 Vanille, Blancheide - Vaniglia, eliotropio, ylang ylang e cacao. 7/21 Can’t Stop Loving You, Kilian Paris - Assoluta di cisto labdano, fiori d’arancio, gelsomino, assoluta di vaniglia, muschio, quercia e incenso. 8/21 Milonga Verde, Fueguia 1833 - Carruba, ipê rosa e jacaranda. 9/21 Need_U, Laboratorio Olfattivo - Limone, pepe rosa, Hedione HC, gelsomino, fiori bianchi, note marine, muschi bianchi e ambroxan. 10/21 Lady Million Royal, Paco Rabanne - Gelsomino, tuberosa, fiori d’arancio, cashmeran, patchouli e muschio.

One Million, Paco Rabanne - Olio di Orpur (lavanda francese e salvia), patchouli, noce moscata, tris di pepe e ambrofix. 11/21 Enjoy, Franck Boclet - Bergamotto, arancio, limone, basilico, prugna, pompelmo, mango, gelsomino, frutta secca, patchouli, cedro, sandalo, zibetto, ambra, muschio, benzoino.



12/21 You or Someone Like You, Etat Libre d’Orange - Erba tagliata, menta, clorofilla, geranio e muschio bianco. 13/21 N.2 Sinless, aaa/unbranded su saccani.com - Fresco, cipriato con una retro nota olfattiva orientale e con l’aggiunta di note di cuoio e legno di cedro del Libano. 14/21 La Belle Le Parfum, Jean Paul Gaultier - Vaniglia, pera, mandorla, belladonna, muschio, bergamotto, fava tonka e gelsomino.

Le Beau Le Parfum, Jean Paul Gaultier - Zenzero, fava tonka, iris, ambra e legni. 15/21 Incense Rosé, Andy Tauer - Rosa bulgara, bergamotto, olio essenziale di clementina, cardamomo, legno di cedro, vetiver, mirra, patchouli, incenso labdano e ambreina. 16/21 1992 Purple Night, Les Bains Guerbois - Mandarino, tuberosa e tabacco. 17/21 Portrait of a Lady, Frederic Malle - Cassis, Lampone, Cannella, Chiodo di Garofano, assoluta di rosa turca, Patchouli, Sandalo, Incenso, Ambroxan, Muschio, Benzoino. 18/21 Miss Dior Blooming Bouquet, Dior - Bergamotto, rosa damascena, peonia, patchouli e muschi. 19/21 Kingkdyse Extrait de Parfum, Laurent Mazzone -

Essenza di rosa, Iris, Sandalo, Muschio bianco, Ambra, Litchi, Pompelmo Rosa, Pepe di Sichuan

Rosa, Tè Matcha. 20/21 Q Eau de Parfum, Dolce&Gabbana - Limone, arancia rossa, gelsomino, ciliegia, eliotropio, cedro e muschi

K Eau de Parfum, Dolce&Gabbana - Limone, arance rosse, ginepro, cardamomo, geranio, salvia, lavanda, peperoncino, cedro, patchouli, vetiver e legno di nagarmotha. 21/21 Valentino Born in Roma Donna, Valentino - Accordo Ribes nero, Essenza di Bergamotto, Assoluta di Gelsomino Grandiflorum, Assoluta di Gelsomino Sambac, Tè al Gelsomino, Vaniglia Bourbon, Cashmeran, Essenza di Legno di Gaiac.

Valentino Born in Roma Uomo, Valentino - Assoluta di foglie di Violetta, Essenza di Zenzero, Essenza di Cedro, Essenza di Salvia, Essenza di Lavanda, Accordo Salato, Essenza di Vetiver, Legno Akigala, Essenza di Legno di Gaiac. PREV NEXT