Trucco San Valentino 2023: idee e ispirazioni beauty per la festa degli innamorati 

S an Valentino è alle porte e ancora non sai come truccarti? Niente paura, ecco alcune idee facili ma d’effetto dalle quali prendere ispirazione per la giornata più romantica dell'anno

Ogni occasione vuole il suo makeup: a Natale ci si concentra su rosso, oro e verde, ad Halloween ci si diverte con la fantasia e qualche dettaglio creepy e a San Valentino? Il trucco per la Festa degli Innamorati dovrà essere un inno all’amore a regola d’arte! Ecco allora che dovrai puntare su colori vivaci - rosa e rosso in primis -, finish perlati e shimmer e qualche particolare audace. Le opzioni spaziano da trucchi occhi grafici a forma di cuore a makeup nude con labbra rosso fuoco tutte da baciare. Lasciati dunque ispirare e preparati a scoprire con noi i perfetti look per un San Valentino da far battere il cuore.

Come truccarsi a San Valentino: Rossetto rosso









Se vuoi andare sul sicuro, esiste un trucco in particolare che non ha mai perso il suo intramontabile fascino, ed è il rossetto rosso. D’altronde, a volte la semplicità è la vera chiave dell’eleganza: e cosa c’è di più classico e timeless di un look nude che punta tutto su labbra rosso fuoco? Inoltre, il rosso è il colore dell’amore per eccellenza e non c’è circostanza più adatta di questa per sfoggiare un bel makeup naturale che ha per protagonista un dettaglio red. Ricrearlo è facile: vi basteranno dei prodotti dal finish glowy per la base, un ombretto neutro per gli occhi, mascara e, per finire, un rossetto della tonalità di rosso che preferite. Potete optare per una nuance accesa, un rosso ciliegia, così come per un rosso più scuro, abbinato a una matita dello stesso colore per evitare sbavature indesiderate ed eventualmente un tocco di gloss.

Idee make up per San Valentino: Brillantini, Glitter e Strass

Glitter, strass e brillantini saranno i tuoi alleati per un makeup a prova di scintille.

Mischia colori, texture e finish senza timore e sbizzarrisciti con le infinite possibilità date da un look jolly come questo, capace di risultare sempre favoloso anche senza essere necessariamente perfetto. Puoi provare ad applicare l’ombretto su tutta la palpebra, delinearne i contorni, applicarlo in modo materico solo in alcune zone, oppure prediligere delle gemme per doppiare l’eyeliner o da usare come punto luce nell'incavo nell’occhio. Le opzioni sono davvero illimitate! In ogni caso, l’effetto sarà stupendo (e ideale per una serata elegante).

Trucco romantico per San Valentino: Look monocromatico rosa

Se ti senti particolarmente romantica, rimani fedele a te stessa con uno fra i makeup più femminili ed eterei fra tutti: il look monocromatico all pink. Che lo preferiate sui toni del rosa pastello o su toni più accesi (chi non ama un bel punto di fucsia), il segreto per creare un trucco vincente sta tutto nell’utilizzare uno o al massimo due prodotti cromaticamente non troppo distanti fra loro. Per esempio, puoi scegliere un blush cremoso da applicare su occhi, guance e labbra, sfumare bene per evitare macchie, e poi applicare solo in alcuni punti strategici un altro ombretto shimmer rosato. Per completare il tutto basta un mascara volumizzante per dare profondità allo sguardo e il gioco è fatto!

Make up originale per San Valentino: Eyeliner grafico

La popolarità dell’eyeliner grafico ha subito recentemente un vero e proprio crescendo quindi, con molte probabilità, nel tuo cassetto si nascondono un eyeliner e un pennellino di precisione ancora inutilizzati per paura di qualche disastro beauty. Bene, è arrivato il momento di uscire dalla propria comfort zone! Non devi per forza pensare che fare un trucco grafico sia eccessivamente complicato o che servano doti particolari: per ottenere un bel risultato bastano anche pochi dettagli, ma buoni. Inizia disegnando qualche riga seguendo la forma dell’occhio e aggiungi man mano altri particolari come qualche linea sotto il sopracciglio oppure dei disegni. I più gettonati per San Valentino? Ovviamente i cuori. Rossi, rosa, viola e multicolor, sono la figura più apprezzata - e sopratutto facile per un makeup on the go. Un altro stratagemma utile è concentrarsi sui colori: alternali, mixali e divertiti. Non esistono limiti!