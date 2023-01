L 'amore è nell'aria! E, per celebrarlo al meglio il giorno di San Valentino, occorre trovare la manicure giusta. Un tripudio di romanticismo e dolcezza, da portare sulla punta delle dita.

Il 14 febbraio è fatto per dare sfogo al proprio lato più romantico. Come? Con una nail art dedicata a San Valentino. Cuori, baci e colori zuccherosi, dunque, si preparano a invadere la manicure per regalare un tocco mieloso al giorno consacrato all'amore e alle frecce di Cupido. Tante idee da provare per creare una nail art con smalto semipermanente per San Valentino che sappia giocare con le tonalità del rosa e del rosso quanto con colori di smalto inusuali - almeno per la festa degli innamorati - come bianco, nero e azzurro. Sulle unghie di San Valentino, poi, non possono mancare le decorazioni. E se i cuori sono la scelta più classica, giocare con finish, texture, effetti tridimensionali e sfumature è la soluzione ideale per aggiungere un tocco personale e, magari, mandare un messaggio d'amore.

Nail art San Valentino: l'effetto metallizzato

Se pensi che cuori e French Manicure siano una combinazione banale, affidati a un finish particolare per aggiungere il tuo tocco personale. Un esempio? Creare la manicure accostando base matte e smalto metallizzato.

https://www.pinterest.it/pin/832251206155163583/

I colori di smalto per San Valentino

Rosa e rosso sono le nuance per eccellenza di San Valentino. Colori che, nell'immaginario comune, rappresentano l'amore in tutte le sue sfaccettature. Ecco perché questa combinazione è perfetta per creare disegni e decorazioni.

Baci e messaggi d'amore sulla manicure

Stampa un bacio sulle unghie e scrivi tutto quello che vuoi dire. Utilizza una base nude o trasparente e sfrutta le unghie lunghe per lanciare un messaggio e creare qualsiasi combinazione ti faccia sentire...piena d'amore!

Unghie di San Valentino piene di cuori

Per gli animi veramente romantici, la nail art di San Valentino di riempie di cuori. Piccoli e rossi, creando un pattern colorato e pieno d'amore, da sfoggiare su una base nude leggermente rosata.

La French a forma di cuore

Per dare un twist originale alla manicure alla francese di San Valentino è sufficiente trasformarla in un tripudio di cuori. Dal classico rosso al nero, senza tralasciare altri colori, l'effetto finale è originale e unico, specialmente accostando nuance a contrasto.

Unghie San Valentino a forma di cuore

Colori pastello, scritte d'amore, una decorazione a forma di cuore: la ricetta perfetta per la nail art di San Valentino esiste ed è fatta di colori di smalto e messaggi dolcissimi.

La French viola con cuori minimal

La più classica delle manicure alla francese può diventare un capolavoro dedicato a San Valentino. Come? Scegliendo uno smalto particolare come il lilla e arricchendolo con qualche disegno, da posizionare sulla punta dell'unghia per rendere la French ancora più elaborata.

La manicure alternativa ai simboli classici

Per chi proprio non ama seguire la tradizione, ma desidera partecipare alle celebrazioni della festa degli innamorati, la soluzione potrebbe essere affidarsi a colori come rosa, fucsia e arancione. E ricreare sulle unghie una piccola opera d'arte, che rievochi le atmosfere sognanti e romantiche che piacciono agli innamorati.

Nail art San Valentino con smalto oro

Non c'è sentimento più prezioso dell'amore. Ecco perché occorre celebrarlo con l'oro. Un colore perfetto per dare vita a una manicure di San Valentino con effetto gioiello, da abbinare a un classico come lo smalto rosso.

Messaggi d'amore sulle unghie

Perché non utilizzare la nail art di San Valentino per mandare un messaggio alla persona che amate? Per farlo, basta trovare la decorazione giusta e, magari, consegnare il tuo cuore a chi ami davvero. Almeno in senso figurato.

Lo smalto nude per un effetto leggero

Sei timida e non ami le manifestazioni pubbliche di affetto? La manicure di San Valentino fatta su misura per te è nude e con pochi dettagli. Un disegno dalle linee sottili, ad esempio, per creare un unico piccolo cuore sulla punta di una o due unghie.

Unghie gel San Valentino

Una ricostruzione unghie per San Valentino è un regalo più che giusto per dimostrare amore verso sé stessi. Per rendere la manicure particolarmente divertente, poi, l'accostamento giusto è quello tra effetto matte e smalto colorato.

Manicure 14 febbraio

Il modo più semplice per realizzare una bella nail art per San Valentino? Affidarsi agli stickers. In questo modo, non sarà difficile osare anche con disegni molto piccoli e minimali e, addirittura, osare con vere e proprie scritte in corsivo.

Nail art San Valentino 2023: cuori su sfondo rosa

Prendi uno smalto matte, aggiungi dei cuori con effetto cartoon e multicolor e divertiti a creare la tua composizione per San Valentino. Le opzioni sono tantissime, ma i colori pastello ti regaleranno un effetto decisamente zuccherino.

Unghie di San Valentino con strass

Glitter, brillantini e strass accendono le unghie di San Valentino creando bagliori gioiello. Per arricchire la nail art, poi, basta solo sbizzarrirsi realizzando disegni di cristalli.

Le unghie colorate per la festa degli innamorati

Chi ha detto che la nail art di San Valentino possa essere solo rossa o rosa? Per dare un twist particolare, infatti, basta osare con colori non tradizionali. Il blu elettrico, ad esempio.

Unghie rosse ed effetto French

L'accostamento tra French Manicure e smalto rosso è intenso, divertente e romantico. Per arricchirlo ulteriormente, perciò, occorre semplicemente disegnare un cuore sfruttando la tecnica del negative space e, duque, lasciando parte dell'unghie nude o con smalto trasparente.

Unghie gel per San Valentino

Sulle unghie in gel per San Valentino l'effetto da sperimentare è leggermente opaco e costellato di piccoli disegni. Un'idea divertente è riprodurre le classiche caramelline di San Valentino. Sì, le stesse che avete visto nelle commedie romantiche.

Il fuoco della passione sulle dita

L'amore può essere molte cose, anche pura passione. Come rappresentarlo? Con una base rosa bubblegum e decorazioni rosso fuoco. A completare il disegno, poi, non possono che essere vere e proprie fiamme.

Manicure San Valentino: non solo romanticismo

Per chi non sopporta le nail art troppo zuccherose, San Valentino può diventare l'occasione per sperimentare con colori chiari come il rosa e il bianco, creando disegni stilizzati e decorazioni sottili, che possano avere un effetto delicato.

La manicure divertente per il 14 febbraio

Se l'amore è un gioco, perché non trasformare le unghie in una celebrazione del lato più divertente dell'infatuazione? L'effetto dovrà essere cartoon, con cuori colorati e, ovviamente, veri e propri messaggi d'amore.

Unghie glitter per gli innamorati

Scegliere uno smalto brillante è sempre una buona idea, specialmente a San Valentino. Ecco allora che l'ideale è usarlo per decorare la manicure, giocando attraverso il contrasto dato da uno smalto matte e con colori molto chiari o particolarmente scuri.

Tutorial nail art San Valentino

Come creare delle unghie perfette per il 14 febbraio? Non esagerando con i dettagli. Basta un'unica accent nail per dare un tocco romantico alla manicure, magari aggiungendo un cuore su una base nude.

I colori dell'arcobaleno per celebrare l'amore

Amare è sentirsi felici e a cuor leggero. Ecco perché per celebrarlo occorrono tutti i colori dell'arcobaleno. Un messaggio che arriva forte e chiaro: love is love.

Semipermanente per San Valentino

Per chi non ama esagerare con la manicure, la soluzione è affidarsi a un classico effetto in bianco e nero disegnando dei piccoli cuori stilizzati su una base scura, preferibilmente lucida e realizzata con il semipermanente.