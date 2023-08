Prodotti Low-Cost, risultati High-End: ecco i migliori prodotti drug store

S poiler: non sono i prodotti costosi a rendere più performante la tua beauty routine

Oggi, i cosmetici low-cost sono considerati una valida opzione per chi desidera ottenere ottimi risultati senza spendere una fortuna. Grazie alle nuove formulazioni sempre più green, ai prezzi ridotti e soprattutto al supporto costante della beauty community, i prodotti drugstore sono sempre più apprezzati e conosciuti, ricordandoci che non sempre il prezzo di un prodotto equivale a una maggiore qualità.

Qual è la differenza fra prodotti low cost e high end?

È un dilemma che molti si trovano ad affrontare quando devono scegliere quali cosmetici acquistare. I prodotti low cost, come suggerisce il termine stesso, sono generalmente più economici rispetto ai loro omologhi di fascia alta. Ciò non significa però che siano meno efficaci o di scarsa qualità. Al contrario, esistono numerose marche a basso costo che offrono risultati sorprendenti.

D'altra parte, i prodotti high-end vantano spesso ingredienti esclusivi e tecnologie all'avanguardia, frutto di anni di ricerca e innovazione nel settore della cosmesi. In sintesi, dipende solo ed esclusivamente da te e dal budget che hai a disposizione.

NYX PROFESSIONAL MAKE UP BARBIE MINI CHEEK PALETTE

La mini-palette, ispirata all’universo BARBIE, contiene 2 tonalità blush e un illuminante, perfetta da portare in valigia questa estate!

E.L.F. COSMETICS Halo Glow Liquid Filter

Questo illuminante liquido è composto da una miscela di squalano e acido ialuronico, esalta il naturale splendore della pelle, donandole un aspetto radioso e sfumato. Un prodotto "smart" che può essere usato da solo, come primer o per dare un booster in più al tuo illuminante in polvere.

Deborah Milano Skin Booster BB Cream

La linea Skin Booster di Deborah riafferma il ruolo predominante della Vitamina C nel nuovo fondotinta perfezionatore, arricchendolo con i suoi potenti antiossidanti e molteplici proprietà benefiche, per conferire alla pelle una luminosità straordinaria. La nuova BB Cream è ulteriormente potenziata con SPF15, garantendo così una protezione efficace dalla nociva radiazione UV e prevenendo il fotoinvecchiamento.

RIMMEL LONDON SCANDALEYES

Una palette unica con cinque tonalità di ombretti dai colori vibranti e intensi, perfetti per creare look personalizzati a lunga tenuta. La formula in polvere vellutata offre colori intensi e a prova di sbavature. Puoi sfruttare la versatilità dell'ombretto utilizzandolo bagnato o asciutto per ottenere un'intensità di colore su misura e flessibile. Grazie ai pigmenti multiriflettenti, il colore risulterà perfetto in qualsiasi condizione di luce.

Maybelline The Falsies Surreal Mascara



Regala alle tue ciglia un'aura di fascino irresistibile con il mascara volumizzante e allungante Maybelline The Falsies Surreal, che dona un aspetto simile a quello delle ciglia finte, senza grumi o sbavature! Questo mascara rende le ciglia ultra voluminose e intensamente allungate. Grazie alla sua formula ibrida, arricchita con fibre di diverse dimensioni, e al design dello scovolino con setole allungate, potrai ottenere risultati sorprendenti per uno sguardo indimenticabile.

Essence Grow like a boss

Questo siero contiene una formulazione arricchita con Widelash™ di Sederma per ciglia visibilmente più lunghe e piene e sopracciglia più folte. Il siero ha due diversi applicatori e una texture super nutriente. Prodotto testato oftalmologicamente.

max factor lipfinity

Rossetto liquido dall'effetto opaco, che garantisce una tenuta impeccabile fino a 24 ore. La sua formula idratante e iper-pigmentata dona alle labbra una morbidezza irresistibile e un colore pieno di intensità. Grazie alla sua formula waterproof e no-transfer potrai dimenticarti di riapplicarlo durante l'arco della giornata.

Equilibra argan scrub viso

Formulato per le pelli più secche, questo scrub agisce in modo efficace per purificare la pelle e rimuovere impurità e cellule morte. Grazie all'azione dei microgranuli di semi di Argan e delle particelle scrubbanti biodegradabili, la pelle riceverà un trattamento delicato ma efficace, regalando luminosità e setosità al viso. La texture cremosa e gli ingredienti attivi naturali presenti nella formula nutrono la pelle in profondità, lasciandola morbida, elastica e levigata.

GARNIER SKIN NATURALS VITAMIN C GLOW JELLY

La pelle opaca e stanca può ritrovare rapidamente la sua luminosità grazie a Garnier Skin Naturals Vitamin C, un gel idratante appositamente formulato per regalare luce alla tua pelle. La sua composizione è arricchita con vitamina C illuminante e altri preziosi ingredienti idratanti.

La texture in gel rende l'applicazione un'esperienza piacevolissima, permettendo alla pelle di assorbire facilmente i benefici degli ingredienti.

Florena Contorno Occhi Anti-Fatica

Grazie alle proprietà rassodanti, compattanti e idratanti degli ingredienti attivi contenuti in questa crema contorno occhi, i comuni segni di stanchezza come borse e occhiaie svaniscono rapidamente. Al suo interno, acido ialuronico fermentato e caprifoglio biofermentato, che lavorano in sinergia per fornire risultati sorprendenti.

Omia crema viso aloe vera

Un trattamento idratante e rinfrescante per tutti i tipi di pelle. La texture fresca e leggera si assorbe agevolmente senza lasciare residui untuosi. Una soluzione perfetta per una pelle visibilmente rigenerata e ben idratata, senza alcun fastidio.

SUNSILK SUPER FUSION VOLUME BOMB

Una super dose di nutrimento che dona corpo e volume ai capelli, fino a 24H! La nuova linea di Sunsilk è adatta a tutti i tipi di capelli, grazie alla sua formula infusa con Acido Ialuronico, noto per nutrire in profondità ed idratare intensamente i capelli, e Arginina, in grado di conferire voluminosità e un aspetto sano ai tuoi capelli fin dal primo shampoo!

Dove Corpo Fiori di Loto e Latte di Riso

Con la sua formulazione idratante, questa crema corpo offre una profonda idratazione alla pelle, rendendola morbida, liscia e luminosa. La sua seducente e fresca fragranza ti coccolerà regalandoti una sensazione di benessere e relax.