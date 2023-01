Poca spesa, massima resa: il meglio del beauty a prezzi mini

U na skincare routine completa ed efficace e che non ti mandi sul lastrico? Ecco i prodotti per farla

Una pelle sana e bella è merito di una skincare routine, realizzata con costanza e dedizione. Incarnato luminoso e uniforme, pori ridotti ai minimi termini, zero imperfezioni e glass skin non dovrebbero essere un privilegio, ma un diritto, indipendentemente dal potere di spesa.

Il prezzo dei cosmetici

Come ben sai, il prezzo della skincare varia da da brand a brand e le differenze sono in alcuni casi sconvolgenti, passando da sieri che costano una manciata di euro fino a creme di lusso che invece possono superare i 1000 Euro. Superata una certa soglia di prezzo viene naturale chiedersi quali siano i fattori che incidono tanto da spiegare queste differenze abissali di prezzo. Le materie prime usate, la tecnologia e la ricerca impiegate, la concentrazione degli attivi, il packaging e il marketing sono tutti responsabili, ma in misura differente.

Facciamo un esempio semplice e proviamo ad analizzare un siero all’acido ialuronico, una cosa semplice. Iniziamo dal costo delle materie prime. La qualità del l’acido ialuronico che viene impiegato e le quantità acquistate incidono sul costo per millilitro ed è evidente che un brand della grande distribuzione, a pari qualità, riuscirà ad avere un prezzo migliore sulla materia prima rispetto a un brand di profumeria.

Le formulazioni (e gli ingredienti) contano

Se parliamo invece di concentrazione degli attivi, di solito sono dichiarati, soprattutto quando sono alte, come per esempio l’acido salicilico al 2%, la vitamina C al 15% o il retinolo all’1%. Imparare a leggere l’INCI ti mette sulla buona strada nell’individuare un buon prodotto, anche se non è una scienza perfetta, perché non sono dichiarate le quantità degli ingredienti. Un indizio però te lo possono dare: se stai cercando un siero con acido ialuronico e lo leggi in fondo all’elenco, vuol dire che la sua efficacia è la stessa di un granello di sale nell’oceano.

La qualità oltre il prezzo

Discriminare un prodotto solo in base al prezzo e automaticamente presumere che sia l’unico indicatore della sua qualità o efficacia è l’errore più grande che si possa fare. Puoi avere un’ottima skincare routine con creme e sieri low cost e una routine non così efficace a caro prezzo: fai le tue ricerca, sperimenta e solo così potrai capire cosa funziona davvero per te, perché il risultato te lo si potrà letteralmente leggere in faccia. La soddisfazione di aver trovato un prodotto meravigliosamente performante senza aver speso la fortuna è la stessa di quando indossi un abito Primark e ti fanno i complimenti per il look.

Ecco qui dell’ottima skincare a prezzi mignon con proposte entro e non oltre i 20 euro (e solo full size, perché non ci piace imbrogliare).

1/23 Moisturizing Gel Cream, Byoma - Contiene un complesso di tri-ceramidi (ceramidi, colesterolo, acidi grassi), che rafforza la barriera cutanea, con ingredienti chiave ricchi di antiossidant come la niacinamide e il tè verde, che aiutano a sostenere la funzione di barriera essenziale della pelle. Progettata per attirare e trattenere l'umidità per il funzionamento ottimale delle cellule, riduce gli arrossamenti e calma le infiammazioni. 2/23 Hello, Good Stuff! Skin Clearing Serum with Kiwi & AHA, Essence - Il siero contiene AHA che svolge una delicata azione esfoliante, acqua di kiwi e pantenolo nutriente. 3/23 Detergente Viso Idratante, Solido con Acido Ialuronico, Mediterranea - Strucca e deterge viso e occhi, garantendo idratazione e un tocco vellutato alla pelle grazie al complesso proteico di avena, acido ialuronico e glicosammino glicani. 4/23 Burro struccante ai frutti rossi, Biofficina Toscana - Con frutti rossi, l’olio bio di rosa mosqueta, jojoba e vinaccioli, e l’olio di mandorle dalla funzione antiossidante, protettiva ed emolliente. 5/23 Lozione Viso Idratante e Riequilibrante, ASTRA Skin - Vincitrice del Bio Awards 2022, è una lozione fresca e leggera formulata per aiutare a rinforzare la barriera idratante della pelle, controllando allo stesso tempo l’eccessiva produzione di sebo e riducendo la visibilità dei pori dilatati. 6/23 Salicylic Acid 2% Anhydrous Solution Siero Anti-Imperfezioni, The Ordinary - Un prodotto senza acqua, formulato per esfoliare la pelle e liberare i pori che permette di levigare visibilmente le irregolarità della struttura della pelle e ottenere un incarnato meno arrossato e più uniforme. 7/23 PEP Peptides Night Cream, Sephora Collection - Agisce contro tutti i segni dell'invecchiamento: tono della pelle spento, stanco e non uniforme, comparsa di rughe e linee sottili, nonché cedimenti della pelle. 8/23 Niacinamide, The InKey List - La vitamina B3 aiuta a ridurre efficacemente il sebo in eccesso, le imperfezioni e il rossore. Inoltre, è formulato con acido ialuronico all'1% per una maggiore idratazione e una distribuzione efficace. 9/23 Siero AHA+BHA anti-imperfezioni con carbone, Garnier - Formula adatta anche alle pelli più sensibili che contiene Acido Lattico (AHA) per aiutare a esfoliare le pelli spente, Acido Salicilico (BHA) per contribuire a ridurre i brufoli; Niacinamide (Vitamina B3) per lenire la pelle donandole uniformità e infine Carbone di origine naturale, con effetto purificante ed opacizzante. 10/23 Glow tonic, Pixi - Formulato con acido glicolico al 5% e una miscela di aloe vera, ginseng ed estratti vegetali, purifica favorendo un aspetto più levigato, luminoso e pulito. 11/23 Aqua Perfect 48H hydrating Gel Cream, Douglas Collection - deale per la pelle disidratata, umenta il livello di idratazione della pelle fino a 48 ore. 12/23 Lip Balm, Ringana - Olio di Billeri dei prati lenitivo, cera di bacche idratante e zenzero dal sapore fresco e frizzante che, insieme all’acido ialuronico, ha un effetto volumizzante naturale. 13/23 Defence Mask Instant Pure, BioNike - aschera a risciacquo formulata con elevata concentrazione di argille e carbone di bamboo, dalle proprietà sebo-assorbenti, per contrastare efficacemente la lucidità cutanea e aiutare a ridurre la dilatazione dei pori. 14/23 Anti-età Plus Fiale Viso Effetto Lifting, Dermolab - Trattamento intensivo di 7 giorni per un effetto lifting, rigenerante, idrante e ricompattante. 15/23 DermoPurifyer Siero Tripla Azione, Eucerin - Contiene Licocalcone A, un anti-infiammatorio altamente efficace che lenisce le irritazioni ed aiuta a ridurre il rossore; Acido Salicilico, anti-batterico e comedolitico che riduce le impurità e ne previene la ricomparsa e Thiamidol per le discromie.

16/23 Natural Acqua Micellare Purificante per Viso Occhi e Labbra, Leocrema - Rimuove le impurità e idrata grazie alla presenza dell’Acido Ialuronico per una pelle fresca, idratata e luminosa. Con Acqua di Rosa ed Estratto di Camomilla. 17/23 Plush Puddin' Intensive Recovery Lip Mask - Maschera Labbra con Steroli di Melograno + Vitamina E, Fenty Skin - La texture ricca e ingredienti come Olio di Ricino e Olio di Cocco, Oil Complex di Melograno & Jojoba, Steroli di Melograno ed Estratto di Ciliegia delle Barbados rendono le labbra morbide e rimpolpate. 18/23 Siero ultraidratante aqua bomb, Equivalenza - L’acido ialuronico idrata, riafferma e ritiene il contenuto d’acqua della pelle e i prebiotici rafforzano ed equilibrano la microbiota, per dare un aspetto più omogeneo e salubre alla cute. Il risultato è un viso più morbido e confortevole, profondamente idratato. 19/23 Acqua floreale di fiori d'arancio bio, Melvita - Da usare come tonico, ha proprietà ammorbidenti, lenitive e rigeneranti. 20/23 Holy Hydration Face Cream, e.l.f. - Ricca di ingredienti benefici come squalano, acido ialuronico e un complesso di peptidi e priva di profumo, idrata e protegge la pelle. 21/23 Contorno Occhi Q10, Alverde - Con estratto biologico di pompelmo e olio biologico di olivello spinoso, dona una sensazione di pelle liscia e attenua le linee sottili, proteggendo la zona da agenti esterni e prevenendo l’invecchiamento precoce. 22/23 Maschera Soft Peel Illuminante - Stimola il rinnovamento cellulare lasciando la pelle liscia e luminosa. Contiene alfa-idrossiacidi, urea, pantano lo ed estratti di uva e rosa.

23/23 Hyaluronic Intensive Treatment Mask, Magicstripes (pack da 3) - Idrata, leviga e migliora l’elasticità cutanea. Inoltre è arricchita con trealosio che migliora la resistenza della pelle agli sbalzi climatici. PREV NEXT