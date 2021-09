V ergogna per le proprie braccia? Mai e poi mai! Ecco, invece, come metterle in risalto con qualche semplice accorgimento e un po' di creatività. Per mostrarsi sempre con orgoglio e con un tocco di originalità assolutamente irresistibile.

A ognuno la sua fisicità (e meno male). C’è chi è più alta, bassa, magra, sinuosa, muscolosa o curvy ma in ogni caso c’è qualcosa che ci accomuna tutte/i. La bellezza. Ogni corpo è stupendo così com’è (e soprattutto come piace a voi). L’importante è sapere sempre come valorizzarlo al meglio e metterne in risalto, con orgoglio e un pizzico di furbizia, ogni dettaglio. Comprese le braccia.

Si, avete capito bene, le braccia. Le tanto amate e allo stesso tempo odiate braccia. Troppe volte, infatti, riguardo a questa parte del corpo, si tende a voler minimizzarne o nasconderne presunti difetti, dando maggior spazio a quei punti “forti” che caratterizzano il proprio fisico. Nulla di sbagliato, ovviamente, anzi. L’importante è sentirsi bene e a proprio agio. Ma cosa ne dite se, invece, che “nascondere” non provassimo a mostrare la nostra unicità senza alcuna vergogna? Magari iniziando proprio con l’esaltare le nostre braccia, con la giusta fierezza e l’amore per se stesse che tutte dovremmo avere? Ecco come.

Braccia e abbigliamento

Com’è ovvio, a seconda della propria fisicità, dell’età, dell’allenamento, ecc., le braccia possono avere forme diverse. C’è chi le ha più lunghe, chi più corte, chi ha le vene più evidenti e chi meno, chi le ha magre, chi muscolose, chi rilassate e chi più morbide.

A seconda della propria personalissima tipologia, però, e fermo restando che ognuno è liberissimo di indossare ciò che vuole, ci sono dei capi di abbigliamento che, meglio di altri, possono mettere in risalto le vostre braccia. E donargli la giusta dose di protagonismo che si meritano.

Per esempio:

gli abiti con motivi floreale, geometrici, pois, ecc. enfatizzano il volume delle braccia . Se il vostro intento è proprio questo, quindi, è una scelta perfetta. Se invece volete minimizzarlo, meglio optare per colori più semplici, magari con abiti monocromatici;

. Se il vostro intento è proprio questo, quindi, è una scelta perfetta. Se invece volete minimizzarlo, meglio optare per colori più semplici, magari con abiti monocromatici; le maniche lunghe vi aiutano ad “allungare” le braccia , facendole apparire più filiformi;

, facendole apparire più filiformi; se vi piacciono le maniche a tre quarti , sappiate che le vostre braccia avranno un focus particolare sulla zona dei polsi. Benissimo quindi valorizzare la parte, per esempio, con dei bei bracciali;

, sappiate che le vostre braccia avranno un focus particolare sulla zona dei polsi. Benissimo quindi valorizzare la parte, per esempio, con dei bei bracciali; allo stesso tempo, poi, nel caso in cui si abbiano braccia molto magre o, al contrario più morbide, si può giocare con gli abiti con le maniche ampie, a pipistrello e con tessuti leggeri. Per avvolgerle con un alone di fascino e garantirvi un look fresco e leggiadro, simile a delle ali;

stessa cosa vale per i tessuti trasparenti , che avvolgono le braccia senza coprirle del tutto valorizzandone la bellezza con un pizzico di mistero;

, che avvolgono le braccia senza coprirle del tutto valorizzandone la bellezza con un pizzico di mistero; le maniche molto strette tendono a mettere in risalto la forma delle braccia, poiché molto aderenti alla pelle e alla conformazione degli arti. Per questo sta a voi valutare se l’effetto ottenuto corrisponde a quello desiderato. Se sì, uscite e godetevi il vostro look, se no, potete optare per una maglia con maniche più morbide . Non larghe ma nemmeno troppo fascianti;

. Non larghe ma nemmeno troppo fascianti; infine, le maniche a sbuffo o a palloncino, lunghe o corte, sono perfette sia per chi ha spalle minute e braccia sottili ma anche per chi le ha più importanti, poiché permettono di riequilibrare la figura.

Ovviamente sempre optando per ciò che vi piace di più e che vi fa sentire meglio con il vostro corpo. Ma che dire delle taglie?

E le taglie?

Dal momento che stiamo parlando di valorizzare e mettere in risalto la bellezza delle vostre braccia, la regola è una sola: optate per abiti, magliette, canottiere, ecc. della vostra misura.

Non più grandi per cercare di coprire e nascondere ma nemmeno più piccole per provare a restringere e contenere (procurandovi dei bei segni sulla pelle dovuti a elastici e tessuti troppo attillati).

Non abbiate paura di mostrare il vostro corpo esattamente per quello che è, perché non esiste nulla di più bello di una donna o uomo che si ama e che lo mostra, nella taglia giusta, con tutto l’orgoglio possibile.

Braccia, make up e peli

Peli? Si, esattamente. Quando si parla di braccia non si può non parlare anche di peli e di come anche questi possano contribuire a mettere in risalto questa bellissima parte del nostro corpo.

Per prima cosa è bene ricordare che, in fatto di peluria, esistono due tipologie di persone, chi si depila e chi no, o comunque non proprio dappertutto. Se anche voi fate parte di coloro che non amano la depilazione o che semplicemente non la fanno sulle braccia, ecco che arrivano degli importanti e scintillanti alleati di bellezza: i glitter!

Una vera tendenza in effetti, tanto che esistono delle creme e oli pigmentati e pieni di glitter da applicare sulle braccia per esaltare la peluria dell’avambraccio stesso, donandogli un tocco di luce e colore (ovviamente da usare quando si hanno le braccia scoperte). E magari abbinandoli al vostro fantastico make up.

Ma non solo. Ci sono anche delle vere e proprie tinte per colorare la peluria sulle braccia, rendendole le vere protagoniste di ogni vostro look.

E per chi si depila?

Niente paura, anche in caso di assenza di peli si può enfatizzare la bellezza delle proprie braccia. Come? Utilizzando le lozioni pigmentate e glitterate già descritte, oppure applicando un bell’illuminante corpo. Capace di donare quel po' di lucentezza in più alle vostre braccia e un aspetto che sarà difficile che passi inosservato.

Braccia e tatuaggi

Infine, non ci resta che parlare di un altro gettonatissimo modo per valorizzare e impreziosire le proprie braccia, i tatuaggi. Certo, a non tutti piacciono e in ogni caso, prima di farli, è bene esserne davvero convinte.

Una volta scelto, però, farsi uno o più tatuaggi, è davvero un modo unico e super personale per enfatizzare ancora di più la bellezza di questa parte del corpo. Usandola come una tela in cui dipingere parte della vostra storia. Una storia in continua evoluzione e che fa parte di voi.

Fermo restando che, al di là del make up o dell’abbigliamento, di qualsiasi forma o dimensione siano, le vostre braccia sono perfette proprio perché fatte così.

In armonia con la vostra fisicità e assolutamente uniche, esattamente come voi.