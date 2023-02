Oli multiuso viso, corpo e capelli: ecco perché dovresti provarli

Quando si parla di bellezza, gli oli multifunzione per viso, corpo e capelli tendono a riaccendere un dibattito, soprattutto quando si tratta di applicarli sulla pelle del viso. Se da un lato c’è chi li ama e ne apprezza i benefici, dall’altro sono invece ancora circondati da un alone di pregiudizio per cui si crede che rendano la pelle grassa, che appesantiscano i capelli o che siano difficili da assorbire.

A questo punto è meglio fare chiarezza su un paio di punti, così da poter godere dei benefici di questi oli multiuso.

Sfatiamo i miti sugli oli usati sul viso

“Gli oli possono essere usati anche su pelli secche, sensibili e grasse”, dice Anna Zachi, PR Manager South Europe di Foreo “a patto di usare quello adatto alla propria tipologia di pelle”.

“Sulla pelle secca servono oli nutrienti, come quello di jojoba o di Argan, oppure cocco e avocado; la pelle sensibile ha invece bisogno di oli ad azione lenitiva e che la proteggano dalle aggressioni esterne, come l’olio di rosa canina, calendula, camomilla e marula. Per le pelli grasse invece, gli oli da usare snìono quelli che regolano la produzione di sebo, come tea tree, semi d’uva, nocciola, lavanda e ylang ylang”, spiega Zachi.

Sul viso sono sufficienti 2/3 gocce di olio, da applicare direttamente o da aggiungere alla crema o dopo, così da sigillare l’idratazione. Se pratichi ginnastica facciale poi, l’olio ti aiuta a far scorrere più facilmente le dita, senza creare frizione.

L’olio sui capelli

Anche in questo caso la quantità di olio usata è cruciale e bastano pochissime gocce per godere dei benefici dell’olio senza rischiare di appesantire i capelli. Anche se hai i capelli sottili basta metterne un paio di gocce sui palmi e poi accarezzare delicatamente le punte (le punte, non le lunghezze!) per idratare e domare l’effetto frizz, o anche solo per avere un finish luminoso. Se invece i capelli hanno bisogno di un booster di nutrimento puoi fare una maschera/impacco da lasciare a riposo prima di lavarti i capelli.

Gli oli per il corpo

Oltre a viso e capelli, gli oli multiuso sono perfetti come oli da massaggio o per essere usati subito dopo la doccia e avere una pelle morbida e vellutata: si possono usare tutto l’anno e in estate sono perfetti per sublimare l’abbronzatura e riparare i danni del sole.

1/11 Olio Multiuso BIO, Tesori di Provenza - La sua formula con olio d’oliva BIO e olio di girasole BIO lo rendono perfetto per apportare il nutrimento ottimale anche alle pelli e ai capelli più secchi. 2/11 Huile Prodigieuse, Nuxe - Contiene 7 oli vegetali dalle proprietà complementari, selezionati per la loro affinità con la pelle: Olio di Tsubaki (idratante), olio di Argan (riparatore), olio di Macadamia (nutriente), olio di Borragine (levigante), olio di Camelia (idratante), olio di Nocciola (protettivo), olio di Mandorla dolce (emolliente). 3/11 Olio Straordinario l’Or Bio, Melvita - Contiene olio di argan bio, ricco di Omega 6 e 9, è noto per le sue proprietà rivitalizzanti e rassodanti; olio di Kendi, antiossidante e nutriente; olio di Sacha Inchi per ammorbidire, nutrire e riparare la pelle; olio di palma di dattero che aiuta a idratare e proteggere la pelle e

Olio di Baobab dalle proprietà rivitalizzanti. Da massaggiare sul corpo una volta al giorno e sui capelli una volta a settimana, come trattamento leave-in. 4/11 Eight Hour Cream All-Over Miracle Oil, Elizabeth Arden - Una potente miscela di ingredienti idratanti, tra cui l'olio di Tsubaki, si combinano per donare idratazione fino a 12 ore a viso, corpo e capelli. Tra i vari benefici riduce secchezza e ruvidità della pelle,

Aggiunge brillantezza ai capelli opachi e secchi, addolcisce la pelle dopo la ceretta, è utile per un massaggio anti stress, ammorbidisce le cuticole e dona lucentezza ai capelli. 5/11 Multi Olie, ecooking - Un mix di oli di jojoba e sesamo può essere usato su viso, corpo e capelli. Nutre i capelli, struccare gli occhi e il viso e si può utilizzare per i massaggi. 6/11 The Ritual of Ayurveda Dry Oil Body & Hair, Rituals - Arricchito con rosa indiana, olio di mandorle dolci nutriente, olio di moringa per le sue proprietà antinfiammatorie e olio di cocco idratante, questo olio secco naturale al 90% nutre la pelle secondo la tradizione ayurvedica. 7/11 L'Huile Stupéfiante, Ho Karan - L’olio di Cannabis sativa idrata, protegge e addolcisce la pelle; l’olio di Inca Inchi stimola la rigenerazione della cheratina e l’olio di Tsubaki aumenta la sintesi di pro-collagene: insieme dratano, rimpolpano, proteggono, leniscono e riequilibrano, per una pelle liscia, morbida e confortevole. 8/11 100% Olio Di Marula Vergine Spremuto A Freddo, The Ordinary - Ricco di antiossidanti, è composto dagli acidi oleico e linoleico, oltre che da procianidine, catechine e flavonoidi. Grazie alle sue proprietà antiossidanti e idratanti, favorisce la salute di pelle e capelli, idrata la cute e le restituisce tutto il suo splendore. 9/11 Every Season Oil, Seasonly - Con semi di mirtillo, olio di jojoba , semi di girasole, olio di soia e semi di bixa orellana 10/11 Olio di Argan Puro, RoujG - Ricco di acidi grassi, trigliceridi, vitamina E, fenoli, steroli vegetali e carotenoidi: queste sostanze lo rendono un olio dalle proprietà elasticizzanti, antirughe, cicatrizzanti e protettive. È particolarmente indicato per la cura delle pelli mature, delle pelli secche, disidratate e screpolate, e nel trattamento di scottature e cicatrici. 11/11 Argan Olio Biologico Corpo e Capelli, I Provenzali - Nutre a fondo la pelle restituendole luminosità e morbidezza e aiuta a proteggerla dalle aggressioni degli agenti esterni e a rallentare l’invecchiamento cellulare. Inoltre rinforza le unghie e rende i capelli morbidi, setosi e luminosi. PREV NEXT