T empo di Prime Day, tempo di sconti anche per quanto riguarda il mondo del beauty tra skincare, make-up, cura del corpo e non solo. Qui le migliori offerte da prendere al volo.

Quali sono le nuove offerte del Prime Day 2022 a tema bellezza? Quali sono le offerte imperdibili? Cosa comprare per l’estate e in vista dell’autunno? Queste sono solo alcune delle domande che, sicuramente, anche tu ti sei posta prima di lasciarti andare al click selvaggio in occasione delle 48 ore dedicate ai saldi online.

Il 12 e il 13 luglio, i clienti Amazon Prime, potranno approfittare delle migliore offerte sui prodotti must-have di grandi marchi nazionali e di partner di vendita, senza dimenticare le piccole e le medie imprese del Made in Italy. Le offerte, per, sono già attive dal 21 giugno: tantissimi deal in attesa dei due giorni dove sarà impossibile non fare shopping.

A cosa non rinunciare? Qui abbiamo selezionato le migliori offerte del Prime Day 20022 da prendere al volo. Partendo dalla crema per il contorno occhi passando per l'ombretto in crema fino a tool per la cura dei capelli.

Babyliss C1300E Curl Secret Ionic 2

Questo strumento realizzerà riccioli perfetti grazie alla funzione di arricciatura automatica. Grazie ai due diametri presenti, e intercambiabili tra loro, potrai ottenere ricci, onde e beach waves. Perfetto anche per chi è alle prime armi.

Beurer FC 100 Microdermoabrasione

Questo strumento, noto ai saloni di bellezza, permette di ridurre i pori grazie alla dermoabrasione. Il manipolo è dotato di tre accessori rivestiti in zaffiro di alta qualità, che permettono di rimuove delicatamente le particelle di pelle in eccesso, il massaggio a pressione favorisce la circolazione e stimola il rinnovamento cellulare.

Braun Silk-épil 9 Flex

In cerca di un nuovo depilatore elettrico? Questo modello di Braun permette una depilazione semplice e facile, grazie alla testina completamente flessibile. E se si ha paura del dolore, niente problema, questo modello, grazie alla tecnologia SensoSmart, applica la giusta quantità di pressione e può essere utilizzata sotto l’acqua per una esperienza ancora più confortevole.

Foreo Espada

La lotta al brufolo ha un nuovo nemico: il tool firmato da Foreo. Progettato per eliminare le imperfezioni, la sua tecnologia debella i batteri che causano l’acne e aiuta a prevenire episodi futuri. Merito della fototerapia di livello professionale che puoi usare a casa: la luce blu (LED) a 415 nm penetra in profondità sotto la superficie della cute per eliminare i batteri.

Hawaiian Tropic, Silk Hydration Lozione Spf 50

Dal profumo inebriante e immancabile nella beach bag: la protezione solare con SPF 50 deve essere applicata per tutto il periodo di esposizione al sole. Questa crema lascerà un piacevole effetto setoso e luminoso su tutto il corpo.

BearFruits Maschera e Cuffia Capelli

Divertente e super utile: queste maschere per capelli in cuffia daranno nuova vita alla tua chioma in soli 30 minuti. Ananas, avocado, cocco, aloe vera, olio di argan e pompelmo sono gli ingredienti che ti lasceranno senza parole e faranno bene ai tuoi capelli.

L’Oreal Paris Rossetto 2 Step Infallible 24H

Mai dire di no a un rossetto, specialmente quando promette be 24 ore di tenuta con un effetto super confortevole sulle labbra. Un prodotto in due step: prima il rossetto con pigmenti ultraconcentrati e poi il balsamo colorato idratante per labbra morbide ed elastiche. Al suo interno anche l'acido ialuronico e le sfere di collagene.

Maybelline New York Tinta Sopracciglia Tattoo Brow Peel-Off

Sopracciglia perfette? La risposta è la tinta peel-off che promette fino a 3 giorni per delle sopracciglia definite e con un effetto tatuaggio naturale. Da applicare e lasciar asciugare da un minimo di 20 minuti a un massimo di 2 ore per poi rimuovere la pellicola con le dita partendo dalla base del sopracciglio.

Max Factor, Miracle Prep Colour Correcting & Cooling Primer

Sogni un make-up long lasting? La risposta è in questo primer viso dalla texture super facie da applicare e che permette di correggere gli arrossamenti grazie alla sfumatura di verde che lo caratterizza.

Olaz Crema Viso Giorno Total Effects 7in1

Con SPF 15, questa crema viso offre ben 7 benefici per la pelle in un solo passaggio. Con vitamine antiossidanti B3, C ed E, ed anche Pro-Vitamina B5, lascerà il viso idratato e rassodato.

Revlon ColorStay Crème

Questo ombretto in crema è da avere sempre nel beauty, oltre a essere perfetto da solo e sfumarsi senza problemi, è un'ottima base quando vorrai rendere ancora più intensi i tuoi look occhi. Niente pieghe, niente colore colato, ma solo un look super vibrante.

Sensai Cellular Extra Perfomance Eye Crema

Contorno occhi setoso che contrasta i segni dell'invecchiamento della zona perioculare. La sua formula penetra a fondo, lasciando la pelle liscia e idratata.

Questa piastra con lamelle più larghe dello standard, permette uno stilyng più facile e veloce specialmente per chi ha i capelli lunghi, ricci o spessi. La dual-zone technology permette di ottenere una chioma morbida e setosa senza l'utilizzo di calore estremo.

