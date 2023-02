I migliori prodotti a base di carbone: perché usarli e dove trovarli

N oi pensiamo che sia un po’ sottovalutato e che dovresti provare ad inserirlo nella tua routine. Ecco i nostri preferiti

A cadenza più o meno regolare, nella skincare e non solo compaiono nuovi principi attivi che ci vengono venduti come must have, ma per tutti quelli che diventano presenza fisse nella beauty routine ce ne se sono altrettanti che, superato l’entusiasmo della novità, perdono appeal e cadono nell’oblio.

Il carbone vegetale è proprio uno di quegli ingredienti per cui l’entusiasmo è scemato con la stessa velocità di una stella cadente, eppure le sue proprietà purificanti dovrebbero averlo proiettato nell’Olimpo dei principi attivi più amati - e non solo perché le bubble mask su TikTok sono divertenti da vedere e aiutano a creare contenuti o il dentifricio nero ad azione sbiancante (sì, c’è anche il dentifricio al carbone) è scenografico prima di un makeover strabiliante.

Il carbone vegetale nella skincare

Come abbiamo già detto, il carbone vegetale ha proprietà purificanti, il che significa che ha tutto il potenziale per essere il BFF di chi ha una pelle grassa e impura e tendenzialmente acneica. Non solo, potrebbe essere un’ottima alternativa all’acido salicilico per chi è allergico a questo attivo. Il carbone può essere usato negli step di purificazione ed esfoliazione della routine, quindi nella detersione/scrub o al posto di maschere purificanti e seboregolatrici. Con una leggera esfoliazione, il carbone attira a sé tutte le impurità, liberando i pori dall’eccesso di sebo e lasciando una pelle più bella e luminosa.

Il carbone vegetale e l’haircare

Se già sei avvezza allo scrub pre-shampoo per eliminare cellule morte e inquinamento dallo scalpo, il carbone vegetale non può che darti gioie. Soprattutto se hai i capelli fini e la cute grassa, il carbone vegetale ti permette di arrivare alla fine delle 48 ore tra un lavaggio e l’altro senza preoccuparti di ritrovarti a metà giornata con i capelli che implorano di essere lavati, perché aiuta ad assorbire gli oli in eccesso. E poi meno oli significa radici più leggere, ergo si guadagna anche un po’ di volume.

Se hai deciso di dare una seconda possibilità al carbone vegetale, ecco qui dei prodotti che, ne siamo certi, hanno tutto il potenziale per entusiasmarti.

Origins Clear Improvement Maschera Purificante E Nutriente Al Miele E Carbone

Mr Blanc Pasta Sbiancante Per I Denti Al Carbone Di Bambù

Pai Carbon Star Siero Anti-Imperfezioni

Briogeo Scalp Revival Shampoo Micro-Esfoliante Al Carbone E Olio Di Cocco

Un bottled Detergente E Maschera Solida Detox Trattamento Viso Al Carbone E Al Tea Tree

Garnier Garnier Skinactive 4% AHA BHA and Niacinamide Charcoal Serum, Resurface and Smooth Skin Texture

Frank Body Charcoal Face Cleanser

e.l.f. Cosmetics Charcoal Bubble Mask

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.