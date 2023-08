Le migliori creme corpo idratanti per una pelle super morbida e luminosa

U n po’ coccola un po’ necessità, la crema corpo idratante è un must dopo la doccia. Idratanti e profumate o idratanti e nutrienti? Questo è il dilemma.

Non c’è routine per il corpo che si rispetti che non preveda l’utilizzo di una crema idratante. Dopo la doccia e lo scrub è fondamentale riequilibrare il film idrolipidico per evitare brutti episodi di pelle secca e desquamazioni varie, aiutandoti a mantenere la pelle elastica e luminosa.

Crema idratante corpo come sceglierla

Una buona crema per il corpo da usare mattina o sera dopo la doccia è in grado di farti iniziare bene la giornata o di cullarti fino a farti dormire sogni meravigliosi, avvolta in un rilassante abbraccio. Se usarla la crema corpo la mattina o la sera dipende da te: se sei una perenne ritardataria, forse non è il caso di allungare la routine del mattino massaggiandoti di crema fino a farla completamente assorbire e lo stesso vale se la sera a malapena trovi la forza di struccarti prima di andare a letto. In entrambi i casi, se sei sempre a corto di tempo o voglia, la soluzione migliore è una crema corpo idratante sì, ma dalla texture leggera e che si assorba facilmente.

Se non si hanno particolari esigenze, ogni crema idratante è in grado di svolgere la funzione per cui è nata; tuttavia se ci troviamo in presenza di pelli secche, molto secche o addirittura xerosi, una semplice crema idratante per il corpo non è sufficiente ed è invece fondamentale sceglierne una specifica. Lo stesso vale nei casi di pelli delicate, che is arrossano facilmente o che sono spesso soggette ad allergie: in questi casi bisogna assicurarsi che la formula della crema corpo non contenga alcun potenziale allergene, profumo incluso.

Infine c’è anche un discorso di preferenze di texture, come succede spesso quando si utilizzano prodotti di bellezza, per molte è importante che la crema non unga e rimanga molto leggera, mentre per altre le creme fondenti e ricche come i burri sono imprescindibili. Fondamentalmente, una volta trovata la crema corpo per le tue esigenze, texture e profumazione sono altri due fattori in grado di far pendere l’ago della bilancia in una certa direzione.

